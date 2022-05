Arriva nel vicentino Frankie Hi-nrg MC, il pioniere del rap italiano

Il pioniere del rap italiano racconta se stesso e l’hip hop in un monologo fatto di parole e musica. A cavallo tra autobiografia e documentario Frankie hi-nrg mc traccia il percorso che lo ha portato a diventare uno dei capiscuola del rap nostrano. In parallelo racconta la New York in cui è nato l’hip hop. Dalla sua nascita nel 1969, fino a Fight da faida, Frankie accompagna il pubblico alla scoperta di un passato comune (lo sbarco sulla luna, il terremoto dell’Irpinia, l’invenzione dei videogiochi…) commentandolo con l’ausilio di video musicali.

Frankie hi-nrg mc è nato a Torino nel 1969. È un rapper, autore e compositore. Ha scritto e interpretato alcuni dei rap più importanti della storia musicale italiana, quali Quelli che ben pensano, Fight da faida, Potere alla parola.

SABATO 7/5/2022 ALLE ORE 20:45

FRANKIE HI-NRG MC | Faccio la mia cosa | Atto unico | Festival Parole a Confine 2022

Auditorium Chiuppano (VI)

Biglietti: intero € 15,00 ridotto € 8,00

Prenotazione consigliata

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid vigenti