Arriva Antonio Ornano a Montecchio, da “Zelig” risate con “Maschio caucasico irrisolto”

Arriva il secondo appuntamento della “Stagione teatrale 2023/24” di Montecchio Maggiore. Alle 21 di giovedì 11 gennaio 2024 Antonio Ornano - attore e comico ligure, volto noto di “Zelig”, “Mai dire”, “Colorado”, “Quelli che il calcio”, “Le iene” e tra i protagonisti del recente ritorno in tv della Gialappa’s Band - porterà in scena al Teatro San Pietro di via Matteotti il suo nuovo spettacolo “Maschio caucasico irrisolto”.



Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la sua esistenza con una morale approssimativa, scarsa autostima e una notevole dose di cinismo. A una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Forse è solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere, perché come dice lui stesso, rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale. Forse è giunto il momento di chiedere l’aiuto di uno psicologo da cui si è sempre rifiutato di andare, non tanto per scetticismo quanto perché da genovese l’idea di sganciare 80 euro all’ora a un tipo che lo ascolta in silenzio gli prende un po’ male. D’altronde se Woody Allen fosse stato ligure ci saremmo persi più della metà dei suoi capolavori. E allora capita di sentirsi dire da uno bravo: “Lei è un maschio caucasico irrisolto, uno di noi insomma, che finalmente attraversa una fase trasformativa. Si sfoghi”. E così capita di scrivere e risalire sul palco.

Domenica 14 gennaio il palco del San Pietro ospiterà anche il primo appuntamento 2024 della rassegna “Le Domeniche a Teatro”. Alle 16 la Compagnia Paolo Papparotto burattinaio proporrà lo spettacolo di teatro d'attore e ombre per bambini dai 4 anni e famiglie, dal titolo “Arlecchino e la strega Rosega Ramarri” di Paolo Papparotto, con Paolo Papparotto e Cristina Marin.



“Piova e sol le streghe va in amor” … Anche le streghe si innamorano, ma quando lo fa la strega Rosega Ramarri, allora c’è da aspettarsi solo guai! Per ottenere l’attenzione del suo amato Pantalone, mette in campo le sue arti magiche, con filtri e incantesimi… ma invece di colpire Pantalone, ne va di mezzo il povero Arlecchino. L’amico Brighella deve intervenire per evitare il peggio e deve affrontare maghi e diavoli. E c’è anche un terribile drago nascosto nella cantina! Niente paura, naturalmente: streghe, draghi e diavoli nei burattini non vincono mai, specialmente se ad aiutare i nostri eroi ci sono i bambini.

Lo spettacolo successivo nel programma della “Stagione Teatrale 2023/24” sarà “Il fu Mattia Pascal” di Giorgio Marchesi alle 21 di mercoledì 24 gennaio.

BIGLIETTI (posti numerati)



Platea €18 - Galleria €15



Ridotto studenti €10



In vendita presso Ufficio Cultura dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30 o su appuntamento. Online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita. Vendita presso il teatro il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.