'Arlecchino muto per spavento', la commedia dell'arte al Teatro Civico di Schio

La compagnia Stivalaccio Teatro porta al Teatro Civico in doppia replica, sabato alle 21 e domenica 5 febbraio ore 17 il nuovo spettacolo Arlecchino muto per spavento. Con lo stile esilarante che li contraddistingue, le attrici e gli attori della compagnia ripropongono uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi del ‘700, un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù.

1716. Dopo circa quindici anni di esilio i Comici Italiani tornano ad essere protagonisti del teatro parigino con una compagnia di tutto rispetto! Il capocomico Luigi Riccoboni in arte Lelio si circonda dei migliori interpreti tra cui l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini, che non parla, però, la lingua francese. Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell’inventare una storia dove il servo bergamasco diviene muto…per spavento!

Gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano tra le smorfie delle maschere. Gli intrecci si ingarbugliano sull’equivoco e lentamente si dipanano tra le dita dei personaggi. Ma se queste esili trame, se questo mondo surreale e fantastico, se queste eteree figure ci permetteranno di abbandonarci ad una gioia senza peso e senza tempo, forse in quel preciso istante ritroveremo un briciolo di poesia.

Sabato 4 febbraio 2023 ore 21:00 | ore 19:00 - Sala Calendoli Campus Tè - Andrea Pocosgnich incontra Stivalaccio Teatro

Domenica 5 febbraio 2023 ore 17:00 - Teatro Civico

Stivalaccio Teatro - Arlecchino muto per Spavento

ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni

con (in o.a.) Sara Allevi, Francesca Botti, Marie Coutance, Matteo Cremon, Pierdomenico Simone, Michele Mori, Stefano Rota, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello

scenografia Alberto Nonnato

costumi Licia Lucchese

disegno luci Matteo Pozzobon e Paolo Pollo Rodighiero

maschere Stefano Perocco di Meduna

soggetto originale e regia Marco Zoppello

consulenza musicale Ilaria Fantin

produzione Stivalaccio Teatro in coproduzione con Teatro Stabile di Bolzano / Teatro Stabile del Veneto / Teatro Stabile di Verona

con il sostegno della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Fondazione Teatro Civico di Schio

Platea e palchi 1° ordine: intero € 18 | ridotto € 16

Galleria, palchi di 2° ordine e loggione: intero € 15 | ridotto € 13

Teatro Civico, via Pietro Maraschin 19, tel 0445 525577,