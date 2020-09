"Aristide e la Gina" scene da un matrimonio con Aristide Genovese

Un continuo susseguirsi di situazioni e dialoghi comici tra Aristide e sua moglie Gina, tipici personaggi della provincia veneta, che sono rinchiusi in casa da molti giorni, nonostante la fine della quarantena dovuta all’epidemia da Coronavirus. Infatti, non frequentando i social e avendo il televisore rotto, non sono al corrente che la società è entrata nella famosa fase 2 della pandemia.

THEAMA TEATRO presenta "ARISTIDE E LA GINA (scene da un matrimonio)"

Venerdì 4 settembre 2020, ore 21:00, presso Villa Fracanzan Piovene a Orgiano.



Una serata spassosa e divertente vi aspetta.



In caso di maltempo, lo spettacolo teatrale si terrà sotto la barchessa.



Ingresso contigentato e obbligo di indossare la mascherina.