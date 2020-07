Aristide e la Gina (scene da un matrimonio) a Torri di Quartesolo

Theama Teatro presenta sabato sera a Torri in anteprima assoluta "Aristide e la Gina (scene da un matrimonio)"

Un susseguirsi di situazioni e dialoghi comici che mettono in luce la forza della drammaturgia in lingua veneta, sfruttando la capacità di improvvisazione dei due interpreti (il concittadino Aristide Genovese-Didi e Piergiorgio Piccoli), che ricavano spunti divertenti da molti classici della drammaturgia veneta, da autori meno conosciuti della nostra regione, e da sketch scritti per l’occasione.

Aristide e sua moglie Gina, tipici personaggi della provincia veneta, sono rinchiusi in casa da molti giorni, nonostante la fine della quarantena dovuta all’epidemia da Coronavirus. Non frequentando i social e avendo il televisore rotto, non sono al corrente che la società è entrata nella famosa fase 2 della pandemia. Da qui una serie di malintesi, fraintendimenti, ipocondrie, litigi e comiche invettive contro un mondo esterno ritenuto irresponsabile e scriteriato.

Sabato 25 luglio, ore 21

Cortile Sala Consiliare di Torri di Quartesolo (VI)

Ingresso 5€ - informazioni, prenotazioni e vendite dei biglietti in Biblioteca comunale Torri di Quartesolo

Posti limitati