Arisa in concerto a Vicenza

Primo appuntamento di Vicenza in Festival. Giovedì 10 settembre (ore 21) sul palco di Piazza dei Signori è l’ora di Arisa, con “Ricominciare ancora”. Il concerto rielabora diversi generi in chiave pop, accompagnata dal suo trio, formato da Gioni Barbera al piano, Raffe Rosati al basso e Giulio Proietti alla batteria. Arisa è diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Nel corso della sua brillante carriera, la cantante si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo e ha ottenuto vari riconoscimenti. Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta e sesta edizione italiana del talent show X Factor, e dal 2011 ha lanciato la sua carriera cinematografica, debuttando sia come attrice che come doppiatrice interpretando il ruolo di Chiara nel film diretto da Ricky Tognazzi Tutta colpa della musica.

I prossimi appuntamenti del festival vedono in scena, nell’ambito di VIOFF 2020, venerdì 11 settembre (ore 21) i Wit Matrix, con il tributo ai Pink Floyd, uno spettacolo unico nel suo genere, dalle scenografie ai filmati agli effetti speciali; e domenica 13 settembre (ore 21), il cantautore Bruno Conte in un omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla nelle loro indimenticabili canzoni in una serata ad ingresso gratuito (su prenotazione accedendo al sito eventbrite.it). Giovedì 17 settembre (ore 21), l’evento più atteso, il concerto di Elisa, sold out da settimane. Il concerto fa parte di un tour di poche date selezionate che la pop star friuliana terrà in alcune città italiane, il cui ricavato andrà interamente a sostenere i musicisti e la crew che l’accompagnano nei live.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con Confcommercio Vicenza.

I biglietti dei concerti di Arisa e Wit Matrix sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone e la sera dell’evento al botteghino in Piazza dei Signori all’ingresso dell’area di spettacolo.

Per maggiori informazioni: https://www.vicenzainfestival. it/

Arisa – Piazza dei Signori, 10 settembre - ore 21.00

Poltronissima gold € 35+diritti di prevendita

Poltronissima € 30+diritti di prevendita

Poltrona €20+diritti di prevendita

Wit Matrix – Piazza dei Signori, 11 settembre - ore 21.00

Poltronissima € 20+diritti di prevendita

Poltrona € 13+diritti di prevendita

Bruno Conte – Piazza dei Signori, 13 settembre – ore 21.00

Ingresso gratuito su prenotazione (www.eventbrite.it)