Ares Tavolazzi trio in concerto a Col Moschin

Una parola per descrivere questo trio: sperimentazione. I confini tra i generi sono superati attraverso l’unicità degli strumenti utilizzati, così differenti tra loro per origini, tradizioni e caratteristiche timbriche. Sempre mantenendo un equilibrio perfetto, dove convivono felicemente jazz e world jazz, atmosfere psichedeliche e minimalismo, matrice “classica” e ampie improvvisazioni; elemento cardine, quest’ultimo, sia del jazz sia delle musiche del Vicino e Medio Oriente, che tanto avevano attratto e influenzato Demetrio Stratos nel mitico gruppo degli Area, in cui Ares Tavolazzi era bassista.

TERRE GRAFFIATE - Ghimel

Elias Nardi Oud, Daniele Di Bonaventura Bandoneon, Ares Tavolazzi Contrabbasso e basso fretless in concerto a Col Moschin.

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 DALLE ORE 10:30 ALLE 13:00

Gli organizzatori consigliano di ndossare scarpe e abbigliamento adeguato a passeggiate nella natura in zona collinare. munirsi di coperta o stuoino per sedersi sull’erba.

Per raggiungere il luogo (10-15 minuti a piedi su strada sterrata e mulattiera di montagna).