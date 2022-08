Arcugnano summer fest, 4 sere tutte da ballare

Indirizzo non disponibile

Dal 1 settembre al 4 settembre 2022 quattro giorni di festa in Piazza ad Arcugnano. Ci sarà musica, food, divertimento e gonfiabili per i bimbi. Evento adatto dai più piccini, alle famiglie e ai più grandi.



1 SETTEMBRE orario inizio 20:30 Pazzeska

2 SETTEMBRE orario inizio 20:30 90TIME (@90wondweland)

3 SETTEMBRE orario inizio 20:30 Crash the Party

4 SETTEMBRE orario inizio 17:00 Magika

INGRESSO LIBERO

street food | area bimbi | raduno auto

__________________________________________

Piazza Rumor (Piazza Comune)

Arcugnano (VI)