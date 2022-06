Arcugnano Street Food: cucine dal mondo, musica, intrattenimento

Si svolge questo fine settimana in piazza ad Arcugnano la manifestazione dedicata al cibo di strada di qualità. La Carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione.

Fra le specialità, assieme al Pastin, si potranno trovare: pesce fritto nel cono, porchetta di Monte San Savino (Ar), olive e fritto ascolano, trippa e lampredotto fiorentini. Dalla Sicilia: Arancine, Cannoli, pane e panelle, pane ca’ meusa, piada romagnola, pasta fresca on the road, panigacci di Podenzana (Ms), arrosticini abruzzesi, gnocchetti al tartufo dell’Appennino toscano, patata tornado, cacciucco livornese “on the road”, street cocktail su lime, birra artigianale Streetfood, Choco-Kebab e altre dolcezze su Apecar e altri dolci del nord Europa. Fra gli ospiti stranieri: carne argentina alla griglia e paella spagnola.

Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica e intrattenimento per tutti.

ARCUGNANO STREET FOOD

? 10-11-12 Giugno 2022

? Piazza Rumor

? ARCUGNANO (VI)

? Venerdì, Sabato, Domenica | 12.00 - 24.00

INGRESSO GRATUITO