Arcipelago, una esperienza per bambini, al Teatro Astra

Arcipelago al Giardino del Teatro Astra, Vicenza venerdì 1 settembre 2023 ore 20.00 e ore 21.15.

Arcipelago è un’installazione teatrale agita e resa viva dai bambini stessi.

I bambini vengono immersi in un contesto simbolico in cui possono riconoscere alcune metafore dentro le quali orientarsi. Un viaggio che speriamo aiuterà i bambini ad elaborare alcune emozioni ed esperienze di vita, personale o collettiva, che possono aver lasciato una traccia nel loro io più profondo.



L’operatore accoglie i bambini in una prima stanza (o un ambiente protetto) in cui egli fornirà loro delle indicazioni ma non un rigido canovaccio da seguire e proporrà alcune suggestioni. A quel punto i bambini, uno alla volta, sono pronti per entrare in un’altra stanza, ampia e scura, dove a fare luce è solo un piccolo arcipelago, composto da diverse isole: piccole unità sparse sul pavimento/mare, pronte ad accogliere un solo naufrago per volta. Giunto di fronte a una delle isole, ogni bambino deve leggere o ascoltare una domanda o la consegna che vi trova custodita e lì vivere il contatto intimo ed esclusivo con l’installazione per lui pensata.

Alcune installazioni prevedono un contatto, una manipolazione, un’interazione tattile e multi sensoriale. Altre si limitano alla sola contemplazione, lasciando che la vista e la percezione di un oggetto o di un micromondo siano da stimolo per elaborare una risposta o il fluire delle parole. Terminata l’esperienza su una singola isola, ogni bambino riparte verso una nuova tappa, un’altra isola da esplorare.

Infine, l’operatore porterà i bambini in un’ultima area, per un momento di condivisione e restituzione simbolica.

Teatro telaio

Orario: ore 20.00 e ore 21.15

A cura di Angelo Facchetti e Francesca Franzè

Scenografia realizzata da Giuseppe Luzzi

Ambientazioni sonore Alessandro Calabrese

Scenotecnica Alessandro Calabrese e Asnesio Bosnic

Sarta Laura Montefusco

Ingresso: a pagamento

Info: www.piccionaia.org/evento/arcipelago



Biglietti:

unico € 5

Astra card famiglie (3 spettacoli)

unico € 10