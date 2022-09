Arcipelago Festival del libro a Valdagno, interverrà Dacia Maraini

Da un collegamento video con Dacia Maraini agli omaggi a Bianciardi, Trevisan, Brontë e Rodari, passando per i romanzi di Bucchi, Zaltron e Melchiorre. Sarà un tuffo nella letteratura "Arcipelago L - libri, luoghi, lettori", il primo festival del libro in programma a Valdagno (VI) dal 14 al 18 settembre.

La rassegna, curata dal critico letterario Marco Cavalli, animerà Palazzo Festari (corso Italia) e il suo cortile con incontri, omaggi a grandi scrittori e presentazioni di libri.



Mercoledì 14/09

ore 20.30 - Charlotte e le altre.

Valentina Guani e Annamaria Biavasco presentano Vita di Charlotte Brontë di Elizabeth Gaskell (Neri Pozza), il romanzo della vita delle sorelle Brontë. Introduce Marco Cavalli.



Giovedì 15/09

ore 20.30 - Elementare, Einstein. Quando uno scienziato si improvvisa detective.

Massimiano Bucchi presenta il suo romanzo Giocare a dadi col mondo (Bompiani). Introduce Gianmaria Pitton.



Venerdì 16/09

ore 16.45 - Caro Pier Paolo.

Dacia Maraini presenta il suo ultimo libro Caro Pier Paolo (Neri Pozza), in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Introduce Nicoletta Martelletto. In collegamento video da Roma.

ore 18.30 - Cento di questi Bianciardi.

A un secolo dalla nascita di Luciano Bianciardi, l’autore de La vita agra raccontato dalla figlia Luciana. Introduce Marco Cavalli.

ore 20.30 - Romanzi d'impresa.

Alessandro Zaltron parla del nuovo genere letterario da lui ideato, che racconta i risvolti umani e avventurosi del fare azienda. Con la partecipazione di Luca Vignaga. Introduce e modera Francesca Marchetto



Sabato 17/09

ore 9.30 - Pestilenze, serenissime spie e falsi storici. Paolo Preto (1942-2019): un valdagnese nella storiografia europea.

Convegno a cura del Gruppo storico Valle dell’Agno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valdagno e del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova. Relatori: Giorgio Cracco, Walter Panciera, Maurizio Dal Lago, Mario Tosti.

ore 17.00 - Videoproiezione dell’incontro con Dacia Maraini. A cura di Marco Cavalli.

ore 19.00 - “Un territorio che frequento”. Vitaliano Trevisan e il Nord-est.

Fabio Giaretta e Pino Costalunga ricordano la figura e gli scritti di Vitaliano Trevisan, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Introduce Lorenzo Parolin.



Domenica 18/09

ore 17.00 - Tante storie per giocare. Un giro intorno al mondo di Gianni Rodari.

Con Daniela Marcheschi, curatrice del Meridiano Mondadori dedicato a Rodari. Introduce Federica Augusta Rossi.



Matteo Melchiorre presenta il suo acclamato romanzo d’esordio, Il Duca (Einaudi). Introduce Jasminka Grendele.