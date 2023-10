Sabato “Apriti museo”: a Vicenza caccia al tesoro

Vicenza aderisce alla Giornata nazionale delle famiglie al museo promossa da F@Mu con il patrocinio del Ministero della Cultura e lo farà offrendo sabato 7 ottobre una Caccia al tesoro gratuita alle famiglie e ai bambini per dare loro l'opportunità di conoscere i beni culturali all'interno dei musei e dei monumenti.

“Apriti museo” è il tema di F@Mu 2023 il cui testimonial sarà "Diario di una schiappa", serie editoriale di successo che ha come protagonista il "mitico" Greg.

CACCIA AL TESORO

I gruppi, composti da famiglie con al massimo due adulti per ogni bambino dai 6 ai fino ai 12 anni, potranno partecipare gratuitamente alla caccia al tesoro alla scoperta delle bellezze culturali della città, scegliendo tra due diversi itinerari in centro storico o a Monte Berico, e partecipando alle numerose attività didattiche proposte via via nei musei del circuito cittadino. Per tutti i partecipanti è previsto un kit con una shopper e omaggi a chi arriverà alla fine del gioco.

Per partecipare alla caccia tesoro e alle attività didattiche organizzate nei musei, le famiglie con bambini devono innanzitutto iscriversi a uno dei due itinerari proposti, contattando entro il 5 ottobre i servizi educativi del Palladio Museum: edu@palladiomuseum.org, 0444323014.

Il percorso a Monte Berico si svolgerà tra il Santuario e il Museo del Risorgimento e della Resistenza.

La partenza sarà alle 10, 11, 14.30 e 15.30 dal Santuario di Monte Berico dove verrà consegnato il kit. Ogni turno prevede la partecipazione di 7, 8 nuclei familiari al massimo. L’arrivo è previsto entro le 16.30 al Museo del Risorgimento e della Resistenza dove i bambini riceveranno un premio finale a sorpresa.

L'itinerario in centro storico prevede la partenza dalle 10 fino al massimo alle 15.30. I luoghi di partenza, assegnati al momento della prenotazione, sono differenti e da ognuno partiranno fino ad un massimo di 30 nuclei familiari: Ufficio Informazione e accoglienza turistica di piazza Matteotti, Gallerie d’Italia - Vicenza, Palladio Museum, Museo del Gioiello, Museo Diocesano. L’arrivo è previsto a Palazzo Thiene (entro le 17.30) con la consegna di un premio finale a sorpresa.

Saranno coinvolti il Museo civico di Palazzo Chiericati, la sede della Biblioteca civica Bertoliana di Palazzo Costantini, il Museo del Gioiello, il Museo Diocesano e l'area archeologica della Cattedrale, le Gallerie d’Italia - Vicenza, il Palladio Museum, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, il Santuario di Monte Berico.

Attività nei musei

Museo civico di Palazzo Chiericati

Spazio al 3D!

Una storia dell’arte tutta da toccare grazie alle copie tattili 3D realizzate al Museo di Palazzo Chiericati. I bambini saranno bendati e attraverso delle semplici indicazioni lette dai genitori potranno “vedere con le mani”. In aula didattica si procederà alla creazione di un piccolo manufatto in argilla.

Biblioteca civica Bertoliana - Palazzo Costantini

Ascolta la storia della schiappa e il tuo l… acchiappa

Letture ad alta voce condotte da volontari in due fasce orarie, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, saranno tratte da "Il Diario di una schiappa" che è il testimonial di FAMU quest’anno unitamente ad una presentazione dei servizi della biblioteca per poter prendere a prestito i libri che incuriosiranno.

Le letture saranno organizzate in turni ogni 15 minuti: 10.30,10.45, 11, 11.15, 11.30, 11.45 e dalle 15.30 alle 17 (15.30, 15.45, 16, 16.15, 16.30, 16.45).

Museo del Gioiello

Non solo oro

L’attività al Museo del Gioiello durante la giornata F@MU - rivolta ai piccoli e con il supporto dei grandi - consiste in un percorso sensoriale alla scoperta dei materiali che compongono i gioielli esposti. I ragazzi saranno invitati a pescare un oggetto da una scatola e scoprire in quale sala e in quale teca del museo è presente il gioiello realizzato con quel materiale specifico. In questo modo scopriranno che il gioiello non è solo in oro, ma anche in materiali insoliti come tessuto, plastica, legno, pietre.

Durante il laboratorio i partecipanti dovranno realizzare un proprio gioiello con lo stesso materiale pescato durante il gioco.

Questa breve attività vuole portare i ragazzi a interrogarsi sul tatto, quel senso potente che a volte dimentichiamo di avere poiché l’occhio risponde prima alle nostre curiosità. Non solo la vista, ma anche il toccare diventa fonte di meraviglia e scoperta per tutti.

Museo Diocesano e area archeologica della Cattedrale

“Schiappe” al museo!



Guidate dal testimonial di F@Mu 2023, Greg Heffley, le famiglie si troveranno ad affrontare –in Museo Diocesano- un percorso irto di ostacoli, prove di coraggio, burle divertenti e troveranno qualcosa di inatteso. Genitori e figli potranno così conoscere le opere ivi conservate attraverso attività scherzose, a tratti “paurose”, cercando di utilizzare un solo senso alla volta per avvicinarsi tutti assieme al tema dell’accessibilità museale e dell’inclusione. Come il protagonista del libro “Il diario di una schiappa”, i partecipanti vivranno mille e più avventure… all’insegna di un museo dove tutto può accadere.

L'attività si svolgerà in autonomia con un operatore del museo a supporto.

Gallerie d’Italia - Vicenza

Apriti, palazzo!

Attraverso una serie di tappe svelate da formule magiche, i partecipanti riusciranno a scoprire segreti e tesori nascosti nelle sale dell’antica dimora di Palazzo Leoni Montanari. Un viaggio all’insegna del divertimento, che parlerà a bambini e ragazzi in chiave accessibile e inclusiva, per rendere il museo un luogo accogliente per tutti. Il percorso, da svolgere in autonomia, prevede la consegna di un kit di schede con giochi e racconti guidati dal mitico protagonista di "Diario di una schiappa". Attività gratuita per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, con partenza dalle 10 fino alle 15.30. L’iniziativa, proposta in occasione di F@MU, è inserita anche nell’ambito del nuovo programma nazionale “è cultura!”, aperto a tutti, inclusivo e intergenerazionale, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana per valorizzare il ruolo chiave dei protagonisti del mondo bancario e finanziario nel promuovere lo sviluppo socioculturale del paese.

Palladio Museum

Art for Peace

Obiettivo di questa Giornata è “trasmettere i valori dell’accoglienza a tutti i bambini”. Per farlo, il Palladio Museum presenterà loro una donna davvero speciale, di certo la più indicata a raccontare di luoghi bellissimi perché aperti a tutti, dove chiunque possa sentirsi accolto. Questa figura straordinaria è modellata dallo scultore Lorenzo Rubini, su uno dei camini palladiani del museo.



Museo del Risorgimento e della Resistenza

L’Italia del Risorgimento a piccoli grandi dettagli



Al Museo del Risorgimento e della Resistenza viene proposta una caccia all’indizio guidata da micro dettagli che diventano macro: i ragazzi dovranno riconoscere un particolare ingrandito. Sarà una visita speciale, adatta anche a persone ipovedenti, per conoscere la storia risorgimentale della città di Vicenza, che per l’occasione si guadagnò la medaglia d’oro al valor militare. Inoltre si lavorerà poi con i macro dettagli per creare un collage con la creazione simbolica di un’Italia unita.

Santuario di Monte Berico

“Un diario di viaggio fuori tempo”

La proposta del museo d’arte sacra di Monte Berico, in occasione della Giornata Nazionale F@Mu, si ispira ai valori dell’ospitalità, dell’accoglienza e dell’incontro tra persone di culture, abilità, visioni e interessi diversi. Il filo rosso è il viaggio nei suoi vari significati: si può viaggiare camminando, desiderando, cantando, sognando. La protagonista del racconto sarà una grande conchiglia a ventaglio, pronta a svelare alcune storie profumate, golose e persino prodigiose. Ai partecipanti verrà proposta un’esperienza creativa, in cui avranno modo di realizzare un medaglione “porta-ricordi”, impreziosito con elementi tattili e olfativi. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per informazioni: Palladio Museum TEL. 0444323014.

L'iniziativa è organizzate dall'assessorato alla cultura, al turismo e all'attrattività della città assieme ai partner del circuito museale cittadino, Intesa Sanpaolo con le Gallerie d'Italia – Vicenza, CISA Andrea Palladio per Palladio Museum, Museo Diocesano di Vicenza, Museo del Gioiello e il Museo del Santuario di Monte Berico, Biblioteca civica Bertoliana con la collaborazione della cooperativa Scatola Cultura e del Consorzio Vicenza è.