Apre Koinè la fiera dedicata al sacro

Conto alla rovescia al quartiere fieristico di Vicenza per il ritorno della rassegna nazionale più prestigiosa ed innovativa per la filiera internazionale del culto da domenica 24 e fino a martedì 26 ottobre. Quest'anno ci sarà una novità, un'area completamente dedicata all'innovazione tecnologica applicata ad architettura sacra e settore liturgico.

Ma al centro degli incontri ci saranno temi, come la raccolta fondi per gli enti culturali religiosi, turismo religioso, lunedì, sarà presentata la prima app dedicata alle parrocchie: inPARROCCHIA, pensata per come vero e proprio canale di comunicazione per unire parroci e le realtà ecclesiali, già disponibile e gratuita.

Koinè è la principale piattaforma d’incontro per chi opera nella filiera del settore religioso: un appuntamento caratterizzato da una sinergia tra esposizione di prodotti, mostre di arte sacra e design e formazione professionale, con un ricco programma di convegni ed eventi culturali in collaborazione con la CEI - Conferenza Episcopale Italiana e la Diocesi di Vicenza.



Alla cerimonia di inaugurazione, fissata alle ore 12:30 della giornata di apertura, i saluti dell’avv. Andrea Pellizzari, componente del cda di IEG, di Matteo Celebron, vice sindaco del Comune di Vicenza, e l’intervento di Don Fabio Sottoriva, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Vicenza.

Presenti al taglio del nastro Mons. Fabrizio Capanni, del Pontificio Consiglio della Cultura, Don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto della CEI, e Don Maurizio Giaretti, presidente FACI - Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia.



Le tre giornate di Koinè mettono al centro l’eccellenza manifatturiera italiana, di pluricentenaria tradizione, e le migliori espressioni della produzione e delle proposte Made in Italy di articoli devozionali, prodotti per la liturgia, arredo sacro, edilizia di culto e turismo spirituale.

Per la prima volta, a Koinè la proposta dell’Innovation Forum, inedito luogo di incontro per professionisti e aziende che contribuiscono al sostenere l’innovazione tecnologica di settore.



Convegni, giornate di studio, scambio di idee e riflessioni compongono un calendario convegnistico dove spiccano gli incontri organizzati in collaborazione con l’Ufficio Liturgico Nazionale, l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, il Pontificio Consiglio della Cultura e l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport.



Tra gli appuntamenti, Il fonte battesimale - Linee interpretative e di progettazione; Il luogo del commiato - antropologia, architettura, pastorale; La terza edizione italiana del messale romano; Rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Liturgico della Diocesi di Vicenza, la FACI e l’Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina di Padova. Per tutti gli amanti dell’arte, all’interno del Convegno sul Messale, l’artista Mimmo Paladino sarà presente con un’intervista in diretta condotta da Don Paolo Tomatis, teologo, liturgista e Presidente Professori di Liturgia. Ed ancora giornate di studio dedicate agli artisti ed ai pellegrini: Immagine e immagini per le chiese - artisti ed esperienze a confronto e Ora viene il bello - il turismo e la cura dell’anima.

Tra gli interventi più attesi quello di Mons. Fabrizio Capanni sul tema dell’adeguamento delle cattedrali e per la moderazione al Premio Internazionale di Architettura Sacra Frate Sole.



A conclusione della giornata di apertura, il 24 ottobre, la S. Messa Solenne, presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza e concelebrata dai Vescovi e Sacerdoti presenti a Koinè.



Per i visitatori della kermesse, la garanzia delle misure di prevenzione dai rischi sanitari.



Al seguente link il programma completo della manifestazione:

https://www.koinexpo.com/ eventi/programma-eventi/ programma-completo?