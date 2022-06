Apre il nuovo Famila Market a Nanto, inaugurazione giovedì 9 giugno

E’ in arrivo un’altra apertura per il Gruppo Unicomm: giovedì 9 giugno tocca al Famila Market di via Carrisona 1 a Nanto, nel cuore dell’Area Berica. Si tratta di un’ex A&O, interamente rinnovato e modificato, per trasformarlo in un punto vendita più moderno e all’altezza delle attese dei clienti.

Famila Market è infatti concepito per una clientela che vuole il meglio, sensibile al benessere e al piacere di gustare prodotti freschi: è il format del marchio Famila con una superficie più ridotta, ma che garantisce un importante numero di referenze e una straordinaria varietà di prodotti.

Come nella tradizione del Gruppo Unicomm, Famila Market riserva una attenzione particolare ai fornitori locali e al mondo del salutistico. Uno degli elementi di distintività dei negozi a marchio Famila sono i banchi serviti della carne, del pesce, della salumeria e della panetteria accompagnati da pizza al taglio, pane fresco sfornati più volte al giorno e da gustosi prodotti di rosticceria.

“Nel Vicentino ci sono le nostre radici, visto che l’avventura di Unicomm è partita proprio da Schio oltre settant’anni fa – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Abbiamo deciso di rilanciare alla grande questo negozio, cambiando anche l’insegna e rilevandolo dai precedenti titolari che erano nostri affiliati, perché siamo convinti che possa dare una risposta di grande livello alle necessità degli abitanti della zona. Puntiamo a diventare un riferimento per tutti i cittadini dell’Area Berica, anche sfruttando la posizione baricentrica del negozio di Nanto”.

“Stiamo puntando in maniera importante sull’insegna Famila, perché i nostri clienti stanno dimostrando di apprezzarla moltissimo– prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – Con il nuovo format siamo riusciti a dare un senso di familiarità ancora maggiore a chi frequenta i nostri negozi, combinato con l’obiettivo che ci siamo prefissi da sempre: tenere insieme una grande qualità con i prezzi bassi. Un obiettivo che assume un valore ancora più importante in un momento di difficoltà enorme per le famiglie, in crisi a causa dei costi dell’energia e della crescita dell’inflazione. Ci rendiamo conto che in questo momento il nostro ruolo è ancora più importante”.

Anche per i Famila Market è disponibile l’App Famila su Google Play o App Store, per ottenere tante promozioni, coupon, vantaggi e altre novità per i clienti più affezionati.

Famila Market Nanto orari: da Lunedì a venerdì 8:30 - 13:00 / 15:00 - 20:00 Sabato 8:30 - 20:00

Qualità e Freschezza

Sicurezza e Salubrità

Convenienza ogni giorno

Spesa completa

Prodotti tipici

Benessere e Salute

Vicino al territorio