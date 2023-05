Appuntamento in Giardino 2023, apertura di parchi e giardini per la giornata europea

Appuntamento in Giardino, è un'iniziativa promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia), con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani e con il supporto dell’Associazione Ville Venete. La manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, si collega all’iniziativa europea Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi dell'UE.

Anche in questa edizione saranno coinvolti: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, l'evento ha l’obiettivo di far conoscere la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, a conoscere giardini normalmente chiusi e ad arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti. Qui il programma completo.

Thiene

Sabato 3 Giugno 2023, si terrà, a partire dalle ore 9:30, con ritrovo presso i Giardini del Bosco a Thiene, Appuntamento in Giardino 2023 - Divertiamoci a riconoscere le piante, a cura del Comune di Thiene.

Con giochi di squadra, guidati da esperti, i/le partecipanti potranno imparare a riconoscere, divertendosi, le piante presenti ai Giardini al Bosco, “cuore verde di Thiene”. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai link: Staffetta nel bosco, per bambini/e dai 5 ai 7 anni: https://tinyurl.com/3kt6kbya. Quercia rossa per bambini/e dagli 8 agli 11 anni: https://tinyurl.com/37adbkzs

Villa Godi Malinverni

Domenica 4 Giugno 2023, si terrà, alle ore 10:30 e alle ore 15:00, presso Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, Appuntamento in Giardino 2023. Sarà possibile visitare la Villa, il parco romantico e i giardini cinquecenteschi accompagnati da guide professioniste. Per l’occasione il parco e la villa saranno aperti a 8€ (visite guidate incluse) con prenotazione obbligatoria: tel. 0445860358 - 3393429942

Villa Valmarana ai Nani

Il 4 giugno 2023 Villa Valmarana ai Nani, celebre per lo straordinario ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico, partecipa all’iniziativa organizzata da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia: “Appuntamento in giardino” con delle speciali visite guidate alle sale affrescate di Palazzina e di Foresteria e al Parco storico adiacente alla Scuderia della Villa.

A condurre i visitatori per le visite agli interni della Villa ci sarà Carolina Valmarana, proprietaria della Foresteria che illustrerà i magnifici affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo.

A seguire, nell’intervento dal titolo “Tra Palladio e Tiepolo alla scoperta di grandi alberi e spazi segreti del bosco di Villa Valmarana ai nani”, l’esperta di parchi e giardini Silvia Lignana Bellandi si soffermerà invece su essenze e particolarità architettoniche nel giardino anteriore e nel bosco storico.

A conclusione delle passeggiate un calice di prosecco verrà servito sotto la Pagoda ottocentesca. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia; il calice sarà in questo caso servito nelle salette del Caffè affrescate da Giandomenico Tiepolo o sotto il portico.

Le visite, che partiranno alle 14.30 e 16.30 avranno una durata 1h30. Prenotare nel sito della villa. Telefono: 0444 321803

Villa Zileri

Domenica 04 Giugno 2023 15:00 alle 17:00. Ma tu che nido fai? Lezione e visita alle casette nido per gli uccelli ed i pipistrelli ospiti del Parco di Villa Zileri. L'esperta guida Flavio Pompele, professionista in cura e manutenzione del paesaggio, terrà una lezione teorica sui canti degli uccelli. Verrà poi effettuata una passeggiata ornitologica con ispezione alle covate, raccolta di resti e campioni da analizzare, ascoltando i suoni e canti, per scoprire i sorprendenti segreti del “mondo alato”. L'ingresso alla Villa è a pagamento, mentre la partecipazione all'attività è gratuita. I posti sono limitati, per questo la prenotazione è obbligatoria.Telefono: 3515345013. E-mail visite@villazileri.com