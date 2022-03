Appuntamento chitarristico in Conservatorio

Sarà un appuntamento chitarristico quello in arrivo il 29 marzo 2022 per “I Martedì al Conservatorio”, la tradizionale rassegna musicale del “Pedrollo” di Vicenza contraddistinta dall’alta qualità delle performance e delle proposte artistiche. Sul palco della Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto musicale di Contra’ San Domenico, alle ore 18.00, interverrà l’AARS Guitar Quartet composto dagli studenti ed ex studenti del prof. Stefano Grondona Alberto Rassu, Alberto Santin, Raffaele Putzolu, Stefano Trevisan con il concerto dall’evocativo titolo “Una coralità strumentale - Chitarre che evocano”. Il gruppo, nato con la precisa volontà di dar valore al repertorio originale per quartetto di chitarre, ha vinto il terzo premio al Pleven Guitar Festival (Bulgaria) e il primo premio al Concorso Internazionale Città di Firenze. Nel 2019 si è inoltre esibito al Museo Gregoriano Profano dei Musei Vaticani. Il programma aprirà sulle note di “Paisaje Cubano con Rumba” del compositore, musicista e direttore d’orchestra cubano Leo Brouwer (1939), considerato uno dei maggiori chitarristi classici del nostro tempo, le cui opere, incentrate sulla chitarra, sono state influenzate dalla musica folclorica, dall’avanguardia e dal minimalismo. A seguire si ascolteranno le “Estampas” dello spagnolo Federico Moreno Torroba (1891-1982), compositore che - oltre alle composizioni per chitarra classica, per cui è maggiormente noto - ha contribuito a portare il genere spagnolo della zarzuela ad un pubblico internazionale e “Intermezzo” di Stephen Dodgson (1924-2013), prolifico autore britannico che ha composto musica operistica, corale, sinfonica, da camera e canzoni e che ha sempre dedicato una particolare attenzione alla chitarra. A chiudere l’esecuzione de “Il Bestiario di Leonardo”, suite del 2007, composta originariamente per quattro chitarre, dell’eclettico violoncellista Giovanni Sollima (1962), una delle personalità più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Ne “Il Bestiario di Leonardo” i brani sono ispirati agli animali immaginari descritti e disegnati da Leonardo da Vinci, animali fantastici a cui la musica di Sollima riesce a dar vita.

L’accesso è consentito con Super Green Pass e mascherina FFP2 sempre indossata. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Evenbrite.