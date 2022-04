Aperture ed eventi per Pasqua e Pasquetta a Palazzo Leoni Montanari

Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza, propongono per le festività pasquali un viaggio all’insegna dell’arte, fra la Venezia “magica” del Rinascimento, le antiche ceramiche dalla Grecia e Magna-Grecia, e un itinerario fotografico nell’Italia del Novecento con iniziative dedicate alle famiglie e a pubblici di tutte le età.

Occasioni per approfondire le mostre in corso che sono state prorogate fino a maggio: VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari terminerà il 22 maggio 2022 mentre COME SAREMO. L’Italia che ricostruisce, scatti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo sarà visitabile fino al 15 maggio.

In occasione della Pasqua, è inoltre prevista l’apertura straordinaria lunedì 17.

Le iniziative pasquali si aprono sabato 16 aprile, alle 17, con l’approfondimento dell’itinerario scientifico e didattico ARGILLA. STORIE DI VASI; viene proposto RACCONTI D’ARTE Acqua, terra, fuoco e… anima, un viaggio nel tempo per scoprire, attraverso la ceramica, il legame tra antico e presente, con una speciale indagine sul fenomeno del collezionismo e dei falsi d’autore.

Domenica 17 e lunedì 18 alle 10.30, in occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari viene proposto il FAMILY LAB Chi cerca trova… a Venezia! Dettagli curiosi e particolari interessanti aiutano a scoprire la Venezia del 1500; la grande mappa progettata dall’artista Jacopo de’ Barbari diventa per un giorno un insolito campo di gioco! (Età consigliata 5-12 anni).

Nel pomeriggio di domenica 17 e lunedì 18 alle 16, ancora protagonista la Venezia del 1500 con RACCONTI D’ARTE Nel segno di Mercurio. La Venezia del Cinquecento nella mappa di Jacopo de’ Barbari. La famosa veduta a volo d’uccello rivela in ogni dettaglio botteghe e professioni che hanno portato la città lagunare all’apice del suo splendore.

Domenica 17 alle 17, nell’ambito della mostra COME SAREMO. L’Italia che ricostruisce viene proposto un FOCUS NARRATIVO La storia in uno scatto. La storia della prima banca italiana ad aver introdotto il libretto di risparmio raccontata attraverso il gesto semplice, ma responsabile, di un bambino negli anni Cinquanta.

Lunedì 18 alle 17, ancora collegato alla mostra COME SAREMO. L’Italia che ricostruisce viene presentato il FOCUS NARRATIVO La storia in uno scatto. 24 giugno 1965: i Beatles si esibiscono a Milano nella prima tappa della loro unica tournée italiana. Un’esperienza memorabile, immortalata in uno scatto che racchiude la passione per i Fab Four di un’intera generazione.

LE MOSTRE

VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de' Barbari

Prorogata al 22 maggio la mostra VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de' Barbari, che intende porre l’accento sulla straordinarietà e unicità dell’impresa culturale del de’ Barbari come sintesi del Rinascimento veneziano.

L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Vicenza, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia e inserita nel programma delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Il progetto espositivo, curato dalla storica Angela Munari e dal geografo storico Massimo Rossi, mette a confronto, per la prima volta, due ‘stati’ della Venezia MD, ovvero due versioni della grande xilografia della veduta di Venezia, ritenuta uno dei più grandi capolavori della cartografia urbana di tutti i tempi per le dimensioni, la ricchezza dei particolari, la qualità del disegno e dell’esecuzione.

A disposizione nelle sale espositive un percorso sonoro a cura degli studenti del Dipartimento di Musica Contemporanea e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo – Studio GRAIM: un’esperienza immersiva attraverso gli inconfondibili suoni di vita e di natura che da sempre identificano Venezia accessibile con lo smartphone e la semplice scansione di un QR code, fornirà al visitatore una sorta di “realtà aumentata”, volta ad arricchire la parte visiva della mostra e della mappa di Venezia realizzata da Jacopo de’ Barbari.

Oltre al percorso sonoro, il visitatore può sperimentare anche il percorso olfattivo Venezia dall’alto, immaginando di trovarsi a Venezia in una tersa giornata di mezza stagione, con l’aria frizzante, il cielo azzurro disseminato di soffici cumuli specchiati nell’acqua piatta dei canali.

Una laguna nel suo massimo splendore, quando cede all’atmosfera le sue note salate più pure e trasparenti e l’aria tutto intorno si tinge di una delicata serenità.

Una fragranza di limone e petit-grain, accompagnati dalle spezie, offre una sferzata mattutina d’energia. L’effetto salato-acquatico è riprodotto dalla freschezza di eucalipto e ginepro unita alla soavità della rosa e all’aromaticità del timo. Una percezione olfattiva rassicurante, alla quale si unisce la presenza di note ambrate, fiorite e di muschi bianchi.

COME SAREMO. L’Italia che ricostruisce

Prorogata al 15 maggio la mostra COME SAREMO. L’Italia che ricostruisce” che propone una serie di scatti tratti dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo: 44 fotografie che rivelano il periodo storico successivo alla seconda guerra mondiale, quando l’Italia ha ricostruito, si è ripresa ed è rinata; immagini che raccontano volti e gesti di una riconquistata “normalità” attraverso 20 anni cruciali per la storia del nostro Paese.

Un percorso musicale dal titolo evocativo, “Note di immagini”, ispirato a scatti iconici di speranza e ottimismo dei decenni del dopoguerra, arricchisce la mostra.

Attraverso un QRcode i visitatori possono compiere una nuova esperienza sensoriale ascoltando alcuni brani “evocati” dal racconto visivo, selezionati dai mediatori culturali di Civita Mostre e Musei.

ARGILLA. Storie di vasi

Fino al 5 giugno ARGILLA. Storie di vasi è un progetto scientifico e didattico nato dalla collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova in seno alle ricerche sviluppate dal Progetto MemO. La memoria degli oggetti. Un approccio multidisciplinare per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magnogreca in Veneto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il progetto scientifico e didattico Argilla. Storie di vasi, a cura di Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo, con il contributo di Federica Giacobello, si inserisce nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo, costituita da oltre cinquecento reperti prodotti tra il VI e il III sec. a.C. e tutti provenienti da un’unica necropoli di Ruvo di Puglia. Una particolare attenzione viene dedicata alle tematiche dell’accessibilità con materiali in LIS, audiodescrizioni scaricabili con QRCode, un libro tattile e la ricostruzione di un vaso esposto in mostra.

Gli incontri di approfondimento prevedono un costo di 3 euro a persona + biglietto d'ingresso, con prenotazione obbligatoria. L'attività dedicata alle famiglie è inclusa nel biglietto d'ingresso, con prenotazione obbligatoria.