Apertura straordinaria gratuita della Fondazione Bisazza

Domenica 6 novembre 2022 scopri la grande varietà delle opere in mostra in Fondazione Bisazza: a due o tre dimensioni, diverse per scala e proporzioni, vanno dall'approccio minimalista di John Pawson e Richard Meier, a creazioni dall'espressività più esuberante come l'aereo Jet Set di Jaime Hayon o il murale "Foliage" di Marcel Wanders.

Riprendono le visite gratuite in Fondazione ogni prima domenica del mese.

Domenica 6 Novembre 2022 oltre alle opere in esposizione si potrà ammirare il giardino con gli aceri in veste autunnale.

FONDAZIONE BISAZZA

Design Architettura Fotografia

Viale Milano, 56 Montecchio Maggiore Vicenza

Tel. 0444 707 690

Orari

Dal Mercoledì al Venerdì e Domenica 6 Novembre dalle 11.00 alle 18.00