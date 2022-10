Villa Giusti Suman a Zugliano, apertura straordinaria e visite guidate

Indirizzo non disponibile

Domenica 16 ottobre apertura straordinaria e visite guidate a Villa Giusti Suman a Zugliano. E' sorta in questo luogo probabilmente nel XV sec. come dimora nella nobile famiglia Zoiano. E' un'elegantissima villa veneta, posta sui colli delle Bregonze. Si tratta di un gioiello architettonico artistico, con il piano nobile interamente affrescato e che si articola in cinque sale con temi iconografici tutti diversi.

Una delle stanze più suggestive è sicuramente la Sala dei Cavalieri, che rimanda direttamente alle imprese belliche degli eserciti europei nel XVII sec.

Orari: 15.30 -16.30 – 17.30

Biglietti di ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 4,00 (soci UNPLI e residenti a Zugliano) – gratuito dagli 0 ai 17 anni accompagnati da un adulto pagante.

Info e prenotazioni: Pro Loco Zugliano tel. 371.1766552 – prolocozugliano@gmail.com