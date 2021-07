Sabato apertura serale gratuita a Palazzo Leoni Montanari

A Vicenza, Palazzo Leoni Montanari propone Vedere l’invisibile, il nuovo allestimento di alcuni esemplari della collezione di icone russe, una delle più importanti in Occidente, in dialogo con le opere dell’artista russo Valery Koshlyakov; il museo resterà aperto dalle ore 18.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30), ma per tutta la giornata le visite, in occasione dell’inaugurazione del nuovo percorso espositivo della collezione di icone, saranno gratuite per tutti. Informazioni al numero verde 800578875 o via mail a informazioni@palazzomontanari.com.

Ingressi contingentati e visite in sicurezza in tutte e tre le sedi.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, dichiara: “Le nostre Gallerie d’Italia partecipano con piacere all’apertura straordinaria insieme ai musei d’Europa, per ribadire la centralità dei luoghi della cultura e la necessità di tornare a vivere la bellezza dell’arte. I mesi di lockdown hanno fatto comprendere l’importante significato sociale e culturale delle realtà museali. Le Gallerie d’Italia, interpretando a pieno questo ruolo, si confermano palazzi aperti dove ammirare capolavori d’arte e condividere esperienze culturali di valore”.