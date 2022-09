Apre un nuovo Pet store Arcaplanet a Vicenza: il secondo in città e il trentunesimo in regione

Prezzo non disponibile

Arcaplanet continua a crescere ed espande la sua rete di negozi in Veneto con l’apertura di un nuovo punto vendita a Vicenza, in via San Lazzaro 43.

Lo store, il secondo in città e il trentunesimo nella regione, verrà inaugurato il 9 e il 10 settembre. Sarà un evento imperdibile a cui potranno partecipare tutti i clienti con i loro animali domestici.

All’interno dello store, invece, ci saranno i Pet specialist che offriranno un’assistenza personalizzata a tutti i Pet parent, suggerendo i migliori prodotti per il benessere e la cura degli animali domestici, secondo la filosofia che da sempre anima tutti i punti vendita del brand.

Inoltre, nelle due giornate di inaugurazione, i visitatori potranno ricevere un carnet di buoni sconto da utilizzare in tutti i Pet store Arcaplanet e non solo: anche un gadget a scelta tra un morbido cuscino Soft Bed e un esclusivo tiragraffi Lovedì, a fronte di una spesa minima di 30€.

Il Pet Store Arcaplanet di Vicenza

Il Pet store di Vicenza offre un assortimento ricco e selezionato, oltre a una selezione accurata di prodotti dedicati agli animali domestici, per soddisfare ogni loro esigenza.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni con orario continuato e con i seguenti orari:

da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 20.00;

domenica dalle 09.30 alle 19.30

Promozioni da Arcaplanet: scopri il Click & Collect e gli altri servizi esclusivi

Il Pet store offre innumerevoli servizi esclusivi, tra cui:

ampio e comodo parcheggio ;

; lavanderia , un’area dotata di maxi-lavatrici e asciugatrici, ideali per la pulizia di indumenti, accessori, cucce e cuscini;

, un’area dotata di maxi-lavatrici e asciugatrici, ideali per la pulizia di indumenti, accessori, cucce e cuscini; Pet Wash, con vasche e zona phon, ideali per dedicare ai pet un bagnetto perfetto senza il pensiero di dover sporcare casa!

Inoltre, in store è attivo Ordina e Ritira, il servizio Click & Collect di Arcaplanet con cui è possibile fare la spesa online e ritirarla direttamente nel negozio più vicino: se vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata al Click & Collect.