L'aperitivo tra gli Ulivi a Villa Michelangelo

Domenica 12 Settembre torna l'aperitivo nell’uliveto al calar del sole in una location mozzafiato immersa nella natura!

Selezione di vini locali/birra e cibo

Domenica 12 Settembre 2021 - Giardini di Hotel Villa Michelangelo (Via Sacco, 35, Arcugnano, VI)

Dalle 18.00 alle 00.00 - INGRESSO GRATUITO

Per accedere all'aperitivo è consigliata la prenotazione di un bancale / stuoia / tavolo che sarà valida per tutto il gruppo (basterà fornire un nominativo, indicare quante persone e scegliere la fascia oraria d'arrivo).

SELEZIONE MUSICALE a cura di:

• Alessandro Forte (from 'Qùn')

• Pietro Ronconi (from 'Dance Like Madonna')

3 PARCHEGGI DISPONIBILI (con parcheggiatore) fino ad esaurimento posti.

L'evento sarà strutturato in modo da garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme anti-Covid.

"Quando la natura si presta a un ambiente disteso e conviviale, sorge la giusta #Atmosfera"

PRENOTA IL TUO POSTO QUI:

https://bit.ly/prenotazione_atmosfera

[La prenotazione avverrà tramite un sistema esclusivamente digitale fornito da Shoplee - www.shoplee.ai]

Su Instagram per ulteriori aggiornamenti: @atmosfera_eventi

L'Hotel Villa Michelangelo è ospitato in una villa in stile palladiano del XVIII secolo circondata da un parco di 5 ettari con alberi centenari e splendidi ulivi. L'hotel si affaccia sui tranquilli Colli Berici.

52 camere e suite con vista sul parco.

Il ristorante gourmet La Loggia propone piatti della cucina tradizionale veneziana.

La villa, immersa nel verde del parco, è la location perfetta per matrimoni e cerimonie .

8 luminose sale riunioni .