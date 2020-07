Aperitivo in Collina a Barbarano con musica live

Domenica 26 luglio 2020 un appuntamento in collina per degustare i vini Magia di Barbarano abbinati a cicchetti e taglieri con le specialità dei Colli Berici.

Taverna di Magia è la villa all'interno dell'azienda agricola Magia di Barbarano, Cantina e Frantoio nei Colli Berici.

Tra Barbarano Vicentino e Mossano, in un'incantevole posizione sulla sommità di una collina.

Possibilità di fare visite guidate nella cantina e nel frantoio aziendali, un picnic tra le vigne o gli olivi, o una lunga passeggiata all'interno del bosco circostante,

La location in collina, circondata da oliveti, vigneti e boschi è perfetta per rilassarsi nella natura.

L'evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione, c'è la possibilità per i gruppi di più di 6 persone di prenotare un tavolo.

Domenica degustazione della produzione vitivinicola accompagnata da cichetti veneti con i salumi e gli affettati dei piccoli produttori della zona dalle 17.30 alle 21.30.

Alle ore 19.00 Miserable Man dopo aver suonato per le strade di mezzo mondo vi stupirà come one man band con i suoi ritmi che uniscono al pop acustico Jamaican Ska, Rocksteady e Old Jazz.

I nostri vini saranno in mescita accompagnata da cicchetti, taglieri e panini per finire al meglio la settimana.

N.B.: POSSIBILITÀ DI PRENOTAZIONE TAVOLI SOPRA LE 6 PERSONE

Messaggio WhatsApp al 340 0707307 (Giacomo)

LUG 26

Aperitivo in Collina // Miserable Man

domenica dalle ore 17:30 alle 21:30

Magia di Barbarano Via San Martino 29 Barbarano Vicentino