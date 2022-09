Aperitivo antifascista, incontro con lo street artist Cibo

Pier Paolo Spinazzè, artista veronese, da oltre 10 anni lavora e disegna sotto la tag di CIBO, la sua firma più nota, sinonimo ormai dell’eccellenza artistica italiana e di un impegno sociale che, attraverso l’arte, ha come obiettivo restituire qualcosa alla comunità trasformando in opere d’arte appetitose i messaggi di odio che spesso, purtroppo, deturpano i muri delle nostre bellissime città.



Lo incontriamo domenica 2 ottobre alle ore 16:00 presso il centro Caracol Olol Jackson dove interverrà con un murales di solidarietà per il recente attacco squadrista subito dall'associazione nella notte del 25 settembre. Alle ore 18:00 ci sposteremo a Porto Burci per parlare della sua resistenza artistica, di antifascismo, territorio e riqualificazione urbana davanti a un bicchiere. Modera l’incontro Pietro Cestonaro, vicepresidente sezione ANPI Btg. Amelia. Interviene Anna Tomasi, Rete degli Studenti Medi Vicenza.



Organizzano: ANPI, Rete degli Studenti Medi, Fornaci Rosse



Non mancare!