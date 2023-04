Aperitivo al tramonto tra i colli di Marostica in fiore

Un’escursione facile ad anello tra le colline di Colceresa, un’esperienza perfetta per gli amanti della natura e dei paesaggi primaverili. Questa passeggiata porterà attraverso prati, campi, boschi che svegliandosi dalla latenza invernale donano al panorama un mix di colori primaverili.

Si cammina per sentieri dove la natura e l’attività delle persone del posto si mescolano da tempo immemore creando degli ambienti molto particolari. Ci soffermeremo nell’osservazione delle fioriture primaverili fino a goderci un fantastico tramonto tra i colli.

Alla fine del percorso, ci sarà la possibilità di fermarsi in una tradizionale trattoria, dove potremo gustare un aperitivo locale, godendoci la compagnia dei compagni di escursione e condividendo le esperienze della giornata.

SABATO 15/4/2023 DALLE ORE 17:00 - Aperitivo al tramonto tra i colli in fiore

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: SCARPONI DA MONTAGNA, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole. Consigliati bastoncini da trekking.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO:

ore 17:00 al parcheggio della scuola elementare di molvena https://goo.gl/maps/UVcPyEy6MyhNxCXaA

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Escursione patrocinata dal comune di Colceresa

La prenotazione è obbligatoria.