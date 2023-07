Aperitivo al tramonto nel Castello di Montegalda

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un luogo dalla storia millenaria in cui coesiste l'anima medievale, più grezza e rigida, con quella rinascimentale, più elegante e sfarzosa. Un luogo in cui rilassarsi sorseggiando un calice di vino mentre si sogna guardando un tramonto.

Domenica 30 luglio un appuntamento speciale: visita guidata al Castello di Montegalda e aperitivo nel giardino all'italiana grazie a Macrì Wine&Food enoteca .

Domenica 30 luglio ore 18.00

Ritrovo al cancello del Castello: via Castello n. 19 (parcheggio nelle piazze)



Prenotazione obbligatoria: memorabilia.storia@gmail.com - sms o whatsapp al 3401066667/3486627583