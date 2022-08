Aperitivo al Busnelli giardino magico con "Pane & oppi" di Francesco Sattin

Giovedì 1 settembre alle 19,30, nell'ambito del programma culturale del Busnelli Giardino Magico 2022, avrà luogo la presentazione del romanzo "Pane & Oppi" di Francesco Sattin.

Il libro, avvincente storia di crescita di tre ragazzi di periferia dagli anni ottanta ai giorni nostri, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vicenza per i forti contenuti legati alla storia e alla cultura berica.

La relatrice Cristina Cancedda, Donata Molon nel ruolo di Bice Bari, l'attore Pietro Casolo del centro teatrale diffuso For.The di Vicenza, Valentina Cardone, Davide Moressa e Lorenzo Bari musicisti accompagneranno l'autore Francesco Sattin nel dare vita a una originale serata di lettura, musica e divertimento.

Il bar del BGM2022 sarà in funzione per chi volesse gradire un aperitivo. L'orario è quello giusto.



L'ingresso è libero.