Aperitivi olimpici con Antonio Stefani

Nell’ambito del 73° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza numerose sono le iniziative che propongono collaterali. L’idea di fondo è basata sul concetto di Nostos, il ritorno a casa, diventato, nel progetto complessivo di Marinelli, il titolo del Ciclo dei Classici edizione 2020. E così oltre agli spettacoli in scena in Teatro e agli autori che “incontrano” libri antichi in preziose edizioni conservate in Biblioteca civica Bertoliana (martedì 29 settembre, dopo lo spettacolo Giorgio Montefoschi e il Ramayana, nella preziosa edizione del 1843 appartenuta a Berenzi), sarà la volta degli incontri informali, nell’ora dell’aperitivo nel Giardino del Teatro Olimpico (in Odeo in caso di maltempo) e a Palazzo Cordellina, che prenderanno vita prima degli spettacoli.

Aperitivo olimpico

Ecco dunque, per la prima volta in assoluto, "l’aperitivo olimpico, ovvero: se quelle statue potessero parlare" durante gli incontri, Antonio Stefani “la memoria più sferzante e ironica del regno palladiano” e il Direttore Artistico Marinelli racconteranno storie segrete dei grandi protagonisti - attrici, attori e registi - del Teatro del Novecento che hanno calcato le scene dell’Olimpico; oltre alle storie ufficiali ci sarà spazio per molte curiosità e aneddoti del dietro le quinte, momenti personalissimi che arricchiscono il ricordo umano dei grandi artisti passati per Vicenza.

Gli aperitivi olimpici si svolgeranno alle 19.00 di sabato 26 settembre, sabato 3 ottobre e sabato 10 ottobre nel giardino dell’Olimpico, mentre venerdì 23 ottobre “l’aperitivo” sarà a Palazzo Cordellina della Biblioteca Bertoliana, in Contra’ Riale.

Per partecipare agli aperitivi olimpici è necessario prenotarsi inviando una mail a biglietteria@tcvi.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, indicando nome e cognome, mail e numero di telefono dei singoli partecipanti.

La 73° edizione del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e l'Accademia Olimpica

