Apericena per single a Vicenza

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona?

Un aperitivo per conoscere single nella tua città. Ci troveremo alle ore 20:00 presso l‘Ostaria il Grottino. Ti aspetta una serata spensierata, di nuove conoscenze e convivialità.

Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.

L'animatrice sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Il locale è confortevole, moderno e si mangia benissimo! Non perdere l’occasione di partecipare al nostro apericena di gruppo tra single, inoltre incluso nel prezzo dell’apericena troverete due drink al costo di uno! Divertitevi e siate responsabili! A presto!



Dress code

casual-elegante



Fascia di età

40-55 anni



Orari

20.00



Menu

apericena buffet: affettati, pasta, formaggi e tramezzini + due consumazioni



Informazioni per il ritrovo

Ore 20.00 Ostaria il Grottino, Piazza delle Erbe 2 Vicenza



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 25€ (10€ in caparra per riservare il posto + 15€ menù)



Quota senza Vip-card donna: 25€ (10€ in caparra per riservare il posto +15€ menù)



Titolari Vip-card: 22€ (7 € in caparra per riservare il posto +15 menù)



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 20 Agosto



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211