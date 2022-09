Apericena per single

Un apericena per conoscere single nella tua città. Appuntamento alle ore 19:30 presso l'Ostaria il Grottino. Ti aspetta una serata spensierata, di nuove conoscenze e convivialità.

Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.

Una animatrice sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio.



Dress code casual-elegante



Fascia di età 40-55 anni



Orari 19.30



Menu' apericena buffet: affettati, pasta, formaggi e tramezzini + due consumazioni



Costi



Quota senza Vip-card uomo: 26€ (11€ in caparra per riservare il posto + 15€ menù)



Quota senza Vip-card donna: 25€ (10€ in caparra per riservare il posto +15€ menù)



Titolari Vip-card: 22€ (7 € in caparra per riservare il posto +15 menù)





Informazioni per il ritrovo



Ore 19.30 Ostaria il Grottino, Piazza delle Erbe 2 Vicenza (Vi)