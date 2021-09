Incontro con Antonio Faccilongo fotografo documentarista

Una serata con Antonio Faccilongo. Porto Burci vi invita ad un viaggio nel mondo della fotografia documentaria con Antonio Faccilongo, 2021 World Press Photo Story of the Year. Fotografo documentarista e filmmaker, docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, ed è rappresentato da Getty Reportage. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione e un master in fotogiornalismo, ha focalizzato la sua attenzione sull’Asia e il Medio Oriente, principalmente Israele e Palestina, occupandosi di questioni sociali, politiche e culturali.



Ingresso gratuito. Tessera ARCI solo per la consumazione al bar (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

