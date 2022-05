Le architetture di Antonio Caregaro Negrin in mostra a Palazzo Fogazzaro

Sarà inaugurata sabato 21 maggio alle 17.30 al Museo Civico Palazzo Fogazzaro a Schio la mostra fotografica dedicata all'architettura e in particolare ad Antonio Caregaro Negrin. A cura del Circolo Fotografico Scledense è un sorta di viaggio per immagini tra le opere dell'architetto realizzate in tutto il territorio Vicentino, ma anche tra opere architettoniche di tutto il mondo.

«Caregaro Negrin ha influenzato profondamente lo sviluppo urbanistico di Schio. Dell'architetto scelto da Alessandro Rossi per disegnare la sua città sociale si è celebrato il bicentenario della nascita nel 2021 con una serie di iniziative culturali davvero interessanti - commenta l'assessore alla cultura, Barbara Corzato -. Con questa mostra, che l'anno scorso a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo dovuto posticipare, continuiamo a scoprire la figura di Caregaro Negrin che ci permette anche di approfondire la storia della nostra città».

Le foto realizzate dal Circolo Fotografico Scledense saranno pubblicate anche in un volume curato da Luca Trevisan, con il patrocinio del Comune di Schio e della Provincia di Vicenza.

La mostra è aperta al pubblico dal 21 maggio al 10 luglio (il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 13) a ingresso libero.

Nell'ambito dell'esposizione, poi, sono in programma quattro appuntamenti di approfondimento: il 27 maggio per la presentazione del volume curato da Trevisan, il 3 giugno per la proiezione di audiovisivi sul tema "La foto di architettura", il 10 giugno per una conferenza dal titolo "Fotografia e architettura" a cura di Giancarlo Torresan e il 17 giugno per la proiezione di un audiovisivo dedicato ad Antonio Caregaro Negrin. Tutti gli incontri si terranno alle 20.30 al Museo Civico Palazzo Fogazzaro.



--