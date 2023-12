"Antonio Canova, la Maddalena giacente”: Mario Guderzo presenta il suo volume

Martedì 5 dicembre alle 18 la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank avrà il piacere di ospitare, nella Sala del Buon Governo al Palazzo del Doglione di Marostica, la presentazione del volume “Antonio Canova: la Maddalena Giacente” (Dario Cimorelli Editore), a cura di Mario Guderzo (e di Alice Whitehead per la versione in inglese), in collaborazione con la Città di Marostica, la Biblioteca Civica P. Ragazzoni di Marostica e con il contributo della stessa Fondazione.



Antonio Canova è stato un grande genio della scultura. In un’epoca di grandi rivolgimenti politici, egli interpretò come nessun altro il desiderio di ordine, di serenità, di evasione nella “repubblica del Bello”, attirando anche l’attenzione dei collezionisti inglesi, che vedevano nelle sue sculture l’espressione della bellezza assoluta. Quella della “Maddalena giacente” è una storia avventurosa durata ben 200 anni. Acquistata a Roma nella bottega di Canova, in via delle Colonnette, arrivò a Londra e fu ammirata nelle residenze della nobiltà per essere, infine, abbandonata in un giardino, l’ultima dimora che l’ha conservata nascosta al pubblico. Attraverso disegni, modelli, atti e cataloghi d’asta, vengono descritti in questo volume la sua vicenda e il suo ritrovamento miracoloso.



Lo storico dell’arte Mario Guderzo, grande studioso di Antonio Canova e già curatore della mostra “Io, Canova. Genio Europeo” assieme a Giuseppe Pavanello, dialogherà intorno alla storia della Maddalena e alla nascita del volume “Antonio Canova: la Maddalena Giacente” di cui è autore, con Barbara Guidi, direttrice dei Musei Civici di Bassano del Grappa, tra curiosità ed aneddoti, racconti ed immagini.



L’evento è ad ingresso libero. Informazioni: info@fondazione.bpmv.it