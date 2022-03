Antonio Canova, l'eterna bellezza

In occasione del centenario della morte, una conferenza a cura della prof.ssa Valentina Casarotto per ricordare la vita e le opere del grande scultore veneto.

"Matita e scalpello. Questi sono gli strumenti che lo guidano all’immortalità."

Il talento precoce porta Antonio Canova dalla natia Possagno, prima a Venezia e poi a Roma, per diventare l’artista che incarna gli ideali del Neoclassicismo. Napoleone lo ammira e l’aristocrazia internazionale si contende le sue opere, che si riconoscono per eleganza, bellezza e semplicità delle forme.

Il virtuosismo nel trattamento del marmo e la dolcezza o l’eroismo delle sue creazioni ispirate ai miti greci hanno consegnato Antonio Canova all’Olimpo degli immortali.

La conferenza si terrà al Teatro Roi a Cavazzale di Monticello Conte Otto il 07/04/2022.



Interverrà Massimiliano Rossato, Presidente del Centro Culturale Andrea Palladio e Direttore scientifico di Villa Valmarana Bressan



Ingresso libero nel rispetto della vigente normativa Covid 19



Gradita la prenotazione al 339 3693 377 o tramite email



centroculturaleap@gmail.com