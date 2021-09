Antonello Venditti in concerto a Vicenza

Uno dei cantautori più amati e popolari della scena italianana, Antonello Venditti, sarà in concerto a Vicenza in Piazza dei Signori mercoledì 8 settembre (ore 21), sarà un'occasione unica per sentire i suoi più grandi successi in versione acustica. L'artista romano nella sua incredibile carriera ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali, In questo speciale concerto ripercorrerà in una versione acustica una selezione dei suoi successi.

Antonello Venditti è una delle icone della musica italiana. Il concerto sarà un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. In scaletta «Sotto il segno dei pesci», «Bomba o non bomba», «Sara», ma anche «Compagno di scuola». «Ci vorrebbe un amico», «Notte prima degli esami», «Alta marea» e tanto altro ancora.

Il festival prevede ancora Francesco De Gregori (10 settembre), Max Pezzali (11 settembre) e Nek (13 settembre).

Anche Francesco De Gregori torna live venerdì 10 settembre con una tappa del tour estivo “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”, che lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Infine, Max Pezzali sarà protagonista sabato 11 settembre del tour “Max90 Live”, con i brani che hanno segnato la musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883: un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e quelle storie che l’artista ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album di successi del gruppo.

Infine, lunedì 13 settembre, Nek. Nel recupero della data rinviata a luglio per maltempo, l’artista festeggia i 30 anni di carriera con un live voce e… contrabbasso elettrico: un viaggio fra aneddoti, storie, racconti di canzoni, fino alla hit “Un’estate normale”, ultimo progetto discografico, dove il pop incontra sonorità elettroniche e strumenti suonati.

Inizio concerti ore 21.00.

Per l’accesso ai concerti è richiesto Green Pass.

Pochissimi biglietti ancora disponibili per i concerti.

Prevendite on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti:

Antonello Venditti – 8 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Francesco De Gregori – 10 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Max Pezzali – 11 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65 + diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40 +diritto di prevendita

Nek – 13 settembre (ore 21)

Poltrona 35 euro + diritti di prevendita

Poltronissima 50 euro + diritti di prevendita

Recupero data del 13 luglio 2021. I biglietti acquistati in prevendita per la data del 13 luglio rimangono validi per la nuova data del 13 settembre 2021.

