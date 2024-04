1 Maggio: edizione speciale del Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

Indirizzo non disponibile

A causa dell'Adunata Nazionale degli Alpini prevista per il secondo week end di maggio, la tradizionale data del mercato dell'antiquariato di Vicenza viene anticipata a MERCOLEDI PRIMO MAGGIO.

Le modalità saranno le medesime e quindi ci saranno banchi in tutto il centro della Città di Vicenza.

E' un'esperienza simile a una caccia al tesoro tra le storiche piazze e vie di Vicenza. Tra le location principali troviamo Piazza dei Signori, Piazzetta Palladio, Contrà Garibaldi (ex Piazza delle Poste), Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazzale De Gasperi e Viale Roma.

Piazza Castello, con il suo torrione testimone della dominazione scaligera, ospita una selezione di oggetti da collezione e vintage. Piazza Duomo, con il suo criptoportico romano e i resti archeologici, offre pizzi, merletti e oggetti d'epoca Liberty e Art Decò. Contrà Garibaldi è il fulcro del percorso, dove si trovano piccolo mobilio e suppellettili ricercate. Contrà Pescherie Vecchie invita a scoprire pezzi insoliti e rari, mentre Piazzetta Palladio presenta una selezione di mobili, argenti e libri da collezione. In Contrà del Monte, i visitatori possono trovare raffinati oggetti da collezione, mentre Piazza dei Signori offre pezzi di antiquariato e design del Novecento. Piazza Biade è ideale per una pausa rilassante, con oggetti ed arredi antichi e del Novecento. Infine, Piazza delle Erbe è dedicata al brunch e al relax, e Viale Roma propone idee per la casa, dal restauro agli arredi di design.