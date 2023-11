“Potete immaginare la storia della mia famiglia come un mix tra un film d’azione e una soap opera.”

È comoda la tragedia greca, riposante. Il pubblico entra, prende posto, guarda lo spettacolo senza quei fastidiosi dubbi su un ipotetico lieto fine. È un organismo ben oliato: parte da un nulla, da una piccola pala giocattolo abbandonata in un angolo, da una passeggiata all’alba, da un moto di onore che ti riscopri piantato in pancia, al posto della fame. E già dall’inizio sappiamo dove ci sta conducendo per mano. Dunque non resta che trotterellarle vicino, provare magari a raccontarle qualche barzelletta, e godersi la passeggiata.

ANTIGONE monologo per donna sola - Sabato 18 novembre 2023 ore 21.00

Avremmo voluto proporvi uno spettacolo sui veri eroi. Antigone purtroppo è una storia diversa. Una storia che respira dell’attimo prima, quello in cui ancora potresti tornare indietro, posare il pugnale e continuare lungo la vita che ti offrono. È una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone. Ma alla fine siamo sempre con lei, proprio lì dove l’avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano.

Con Antigone, che ha i denti del lupo e la rabbia del cacciatore.

Che preferisce lottare. O decide di morire.

di e con Debora Benincasa

Regia Amedeo Anfuso

Scenografia Alessandro Rivoir

Costume Andrea Portioli

Vincitore del Premio Mauro Rostagno alla migliore drammaturgia

Spettacolo selezionato dal Italian Theatre Festival di New York

Kitchen Teatro Indipendente

via dell’Edilizia 72 - 36100 Vicenza