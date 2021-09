Antigone con Ivana Monti, sabato alla presenza della ministra Cartabia

Sabato 2 ottobre alle 17, al Teatro Olimpico, si svolgerà la cerimonia di apertura dell'anno di attività dell'Accademia Olimpica. La tradizionale prolusione sarà tenuta dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, accademica olimpica onoraria.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnati i premi "Hic labor" per tesi di dottorato di ricerca e i diplomi di appartenza ai nuovi accademici, eletti nel dicembre 2020.

Si rientra sul palcoscenico palladiano con il terzo titolo del 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, direzione artistica di Giancarlo Marinelli, Nemesi Ogni viso avrà diritto alle carezze. E se il titolo dell’edizione 2021 del Ciclo dei Classici rimanda alla Giustizia e alle molteplici incarnazioni della Nemesi nel mito, la nuova versione di Antigone proposta dalla regista Giovanna Cordova, diventa fondamentale per lo sviluppo drammaturgico del tema all’interno della rassegna teatrale. Lo spettacolo, proposto in prima nazionale, con la grande Ivana Monti nel ruolo maschile di Creonte e Paola Zuliani nei panni della tragica eroina, sarà portato in scena dai giovani attori di Tema Cultura Academy (già presenti ed apprezzati nel cartellone del 72° Ciclo di Spettacoli Classici) con la regia di Giovanna Cordova (che cura anche la drammaturgia e che dell’Academy è la direttrice artistica), mentre le coreografie sono di Silvia Bennett; all’arpa Quim Rovirà Camacho dell’Istituto Musicale Manzato di Treviso, una nuova produzione Tema Cultura.

Gli appuntamenti con Antigone al Teatro Olimpico (restano ancora pochi biglietti) sono per venerdì 1 ottobre alle 21.00, sabato 2 ottobre alle 21.30 e domenica 3 ottobre alle 18.00; alla replica di sabato sera 2 ottobre sarà presente la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, accademica olimpica onoraria, in Città per la tradizionale prolusione alla cerimonia inaugurale dell’anno di attività dell’Accademia Olimpica, in programma al Teatro Olimpico alle 17.00; la cerimonia, aperta dal presidente Gaetano Thiene, è inserita come evento speciale nel 74° Ciclo degli Spettacoli Classici. Nella sua prolusione l’Onorevole Cartabia affronterà i temi centrali del suo percorso di studiosa e di docente, prima donna Presidente della Corte costituzionale in Italia, gli stessi temi che animano Antigone, la grande tragedia sofoclea sulla Giustizia nel programma dei Classici all’Olimpico edizione 2021.

Punto di partenza della tragedia Antigone, nella versione di Giovanna Cordova, è il legame di sangue, “i fili della memoria” che attanagliano tutti i personaggi della vicenda: la storia di un dramma che si consuma all’interno di una famiglia, di un conflitto in cui non si può agire senza essere, in un modo o nell'altro, colpevoli ed innocenti nello stesso tempo. Il registro narrativo prescelto si distacca da qualsivoglia tono epico e celebrativo e adotta una sorta di “lessico familiare” in grado esprimere al meglio il legame che lega e condanna tutti i protagonisti. E l’immagine iconica di Antigone è rappresentata dal rinoceronte, il pulcherrimum monstrum, presente in scena nell’opera in bronzo fuso a cera persa dell’artista veneziana Gigi Bon, un mostro che porta su di sé il filo della memoria che lega tutti i personaggi della tragedia. E per la prima volta Creonte sarà interpretato da una donna: immagine di “un’autorità” che prescinde da qualsiasi riferimento di genere e si palesa nella sua struggente e profonda umanità, protagonista una fuoriclasse della scena come Ivana Monti; Paola Zuliani sarà invece Antigone e il giovanissimo Sebastiano Maselli, già in scena nell’Histoire du Soldat dei giorni scorsi, interpreterà con Leo Coppetta, Tiresia, mentre Matilde Bellotto vestirà i panni di Ismene.