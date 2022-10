Antiche botteghe: da Ponte degli Angeli a Porta Santa Lucia

Questo itinerario inizia a Porta Santa Lucia e si snoda come un filo prezioso che rende omaggio alle tradizioni artigianali che godevano dei privilegi e della protezione della Serenissima, dalla stampa alla filatura della seta lungo la Contrà, per aprirsi a Ponte degli Angeli e Piazza Matteotti.

In questo percorso, l’ansa del Bacchiglione si estende come un filo dorato, un tempo fulcro del movimento delle merci e dei prodotti finiti da e per Venezia. In una rete di contrade si farà tappa nelle botteghe artigianali locali dove ancora vive la tradizione del rame presso la bottega storica Dal Toso, della tappezzeria presso la bottega storica L.A.S.P.A. e della stampa presso la Stamperia d’arte Busato, dove osserveremo i processi di creazione di una stampa artistica, concludendo con piccolo buffet.

Sabato 22 Ottobre 2022 ore 15:30 Vicenza

Prenotazioni qui

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 10,00

Con minimo 10 partecipanti