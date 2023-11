Indirizzo non disponibile

Antica Fiera Franca - Sagra del Mandorlato e della Trippa a Santa Caterina di Lusiana. Tradizionali bancarelle di Mandorlato e mercato di prodotti tipici del territorio, formaggi di Malga, salumi, miele, grappe, antiche varietà di frutta locale e prodotti dell'artigianato.

Stand gastronomico coperto e riscaldato, aperto sabato 25 novembre a partire dalle ore 9.00 e domenica 26 novembre 2023 a pranzo.

FESTA DEL MANDORLATO durante le celebrazioni di S.Spina a S.Caterina nasce come Fiera Franca.

Cessata di essere una fiera del bestiame, protagonisti della manifestazione saranno mandorlato, castagne e trippe con degustazioni tipiche. Non mancheranno intrattenimenti musicali per tutta la giornata. La fiera è meta di gente proveniente dall'Altopiano di Asiago ma anche dalla pianura vicentina.

Programma

Sabato 25 novembre il ricco programma prevede: dalle ore 10.00 la lavorazione del latte, degustazione di tosella ed esposizione di sculture in legno; il pomeriggio, dalle ore 14.00, sarà invece dedicato ai bambini con un laboratorio di lana d'alpaca, un laboratorio di falegnameria, uno spettacolo di magia e angolo truccabimbi. Alle ore 16.30 inizieranno le danze popolari e Dj Set dalle ore 20.30.

Sarà aperta una ricca pesca di beneficenza.

Domenica 26 novembre è in programma una passeggiata divertente in compagnia di un clown. Evento su prenotazione.

Dal 20 al 26 novembre, sarà possibile degustare piatti a base di Trippa presso i Ristoranti Locali.