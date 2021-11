Antica Fiera di San Martino a Breganze con Spiedo di Torresani

Si scrive “toresan”, ma si legge colombo. A Breganze il volatile, cotto allo spiedo, è il re della tavola. E lo sarà anche della fiera di San Martino, in piazza verrà collocato un maxi spiedo dove verranno cucinati i Torresani per essere serviti con polenta e verdure.

L'antica fiera di San Martino in programma sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 è un appuntamento nel quale tradizioni ed eccellenze del territorio fanno da protagonisti. Gli stand gastronomici propongono piatti tipici come gnocchi al sugo di Toresan, pasta e fagioli alla veneta e piatto del contadino. Non mancano i vini DOC Breganze ad accompagnare il tutto.

Due giorni con diverse iniziative tra cui: visite guidate al campanile, concerto di campane, concerto di canti popolari, rievocazione mestieri antichi e giochi tradizionali, esposizione di macchine agricole e bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici.

Quest'anno purtroppo non è possibile organizzare l’Antica Fiera di San Martino con le modalità degli anni passati.

Per continuare ugualmente la tradizione, la Pro Loco ha deciso di celebrare l’appuntamento autunnale con lo “SPIEDO DI SAN MARTINO”: per la cena di sabato 13 e il pranzo di domenica 14 novembre in piazza Mazzini per ritirare toresàni e carni miste allo spiedo e pasticcio al sugo di toresàn da asporto, che potrete poi gustare nel tepore delle vostre case con i vostri affetti più cari, accompagnati dall’eccellente vino DOC.

Il listino prezzi è il seguente:

- porzione di toresàn con contorni € 16

- porzione di carni miste con contorni € 10

- porzione di pasticcio al ragù di toresàn € 7

Non mancheranno gli eventi culturali, organizzati grazie alla collaborazione con le altre associazioni del paese.

In occasione della Festa di San Martino in 13 e 14 novembre a Breganze, menù da asporto con Toresan allo spiedo, pasticcio di toresan, carni miste (Prenotazione obbligatoria ai numeri 0445.873449 – 335.7611956 – fierasanmartinobreganze@gmail.com).

Marronada Alpina, lotteria di solidarietà, concerto dei cori di canti popolari, concerto di campane, visite guidate al campanile, vendita vini Breganze Doc.