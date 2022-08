Torna l'antica Fiera del Soco a Grisgnano: atteso 1 milione di persone

L'Antica Fiera Del Soco torna a Grisignano dal 09 al 15 Settembre 2022.

Fin dalle sue origini, databili alla metà del XIII Secolo, la Fiera e Grisignano si sono posti come naturale luogo di confine e comunicazione tra il territorio vicentino e quello padovano, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista sociale, culturale ed economico.Da sempre, quindi, Grisignano è “terra d’incontri”, e quello della Fiera è il momento in cui tale vocazione trova la sua migliore espressione concreta: in questi giorni di settembre, infatti, un paese di circa 5.000 abitanti si trasforma in una sorta di “capoluogo delle feste” del Veneto, richiamando nell’arco di una settimana circa un milione di visitatori.

Programma

VENERDI’ 9 SETTEMBRE

Ore 18.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Apertura del Luna Park

Apertura Agri Grisignano

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazzetta Gourmet” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Ore 18.00 Lo Borgo de lo Soco

Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 19.00 Area Oro Sud Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 20.30 Sfilata con la Banda Folkloristica Euganea, promossa dalle Botteghe del Soco e dalla Confcommercio Vicenza delegazione di Grisignano di Zocco

Ore 21.00 Piazza Europa Unita: Raccolta e consegna dei quadrati all’Associazione “Viva Vittoria” per il sostegno alla donne vittime di violenza

Ore 21.30 Piazza Europa Unita “Soco in Moda”, sfilata di moda a cura del gruppo commercianti di Grisignano di Zocco

Ore 21.00 Area Live Village RADIO SBORO in concerto

Ore 22.30 Area Oro Sud Tesinella Palco spettacoli: FREAK!

SABATO 10 SETTEMBRE

Ore 15.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura Agri Grisignano

Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Apertura del Luna Park

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazzetta Gourmet” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Ore 16.00 Presso Ristorante al Zocco: INAUGURAZIONE UFFICIALE dell’Antica Fiera del Soco 2022 con le autorità

Ore 16.00 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe» «Arriva un cucciolo in famiglia» Vengono spiegati i primi metodi di comportamento per gestire il cucciolo appena arrivato

Ore 17.00 Sfilata per le vie del paese delle “Ladies Bikers”

Ore 18.00 Lo Borgo de lo Soco. Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 18.00 Via Celotto: «L’amico dei Falchi». In esposizione falchi sacri e ibridi, gir sacro e pellegrino, coppia aquile reali

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 19.00 Area Oro Sud Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 19.00 Area Oro sud Tesinella: Spettacolo di falconeria a cura di «L’amico dei falchi»

Ore 21.00 Area Live Village BABATA in concerto

ore 22.30 Area Oro Sud Tesinella. Palco spettacoli: IT’S 90 TIME

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Ore 8.00 Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura Agri Grisignano

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbistiì

Ore 8.30 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe» passeggiata a 6 zampe ritrovo presso lo gazebo, partenza ore 9.00

Ore 9.00 Lo Borgo de lo Soco. Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 9.00 Via Celotto: «L’amico dei Falchi». In esposizione falchi sacri e ibridi, gir sacro e pellegrino, coppia aquile reali

Ore 9.00 Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Apertura “Piazzetta Gourmet” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio

Ore 10.00 Via Ungaretti: SOCO MOTOR FEST – Raduno di Auto storiche e sportive

Dalle 10.00 alle 17.00 Presso Bottega Pellizzari in Via Celotto: Ospite speciale: Tracy, l’ultima vincitrice di Masterchef

Ore 11.00 Area Oro sud Tesinella: Spettacolo di falconeria a cura di «L’amico dei falchi»

Dalle ore 11.00 alle 13.00 Via Ungaretti: SOCO MOTOR FEST I piloti Luigi Battistolli e Miki Biasion faranno foto, interviste e autografi ai fans

Ore 12.00 Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 15.00 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe» Perché il mio cane tira a guinzaglio? Verranno insegnati i metodi e la comunicazione tra proprietario e cane

Dalle ore 15.00 alle 16.00 SOCO MOTOR FEST Giro turistico per le vie di Grisignano

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Area Oro Sud Tesinella

Palco spettacoli: Evento Sportivo a cura di Decathlon

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Dalle ore 18.30 alle 20.00 Area Oro Sud Tesinella Palco spettacoli: ZUMBA PARTY

Ore 19.00 Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 19.00 Area Oro sud Tesinella: Spettacolo di falconeria a cura di «L’amico dei falchi»

Dalle ore 20.00 alle 21.30 Area Oro Sud Tesinella Palco spettacoli: Millenium Dance Show

Ore 21.30 Area Oro Sud Tesinella Palco spettacoli: FESTIVAL LATINO Frankie DJ e animazione by Millenium Dance

Ore 21.00 Area Live Village: MEDRANO & KALIBRO in concerto

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

Ore 6.00 Via Ungaretti: ANTICA FIERA FRANCA DEL BESTIAME

Ore 8.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura Agri Grisignano

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Via Ungaretti: MERCATO DI CAMPAGNA AMICA

Ore 9.00 Santa Messa celebrata presso la Chiesa parrocchiale di Grisignano di Zocco

Ore 9.00 Lo Borgo de lo Soco Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 9.00 Via Celotto: «L’amico dei Falchi» In esposizione falchi sacri e ibridi, gir sacro e pellegrino, coppia aquile reali

Ore 9.00 Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Ore 11.30 Via Ungaretti: presso Baita Alpini Premiazioni del concorso “Disegna il Luni del Soco” con premi e gadget per i partecipanti al concorso

Ore 12.00 Area Oro Sud Tesinella: Apertura degli Stand Gastronomici

Ore 15.00 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe» concorso agility dog

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 19.00 Area Oro Sud Tesinella: Apertura degli Stand Gastronomici

Dalle ore 20.00 alle 21.00 Area Oro Sud Tesinella

Palco spettacoli: SHOW di Danza Sportiva con la partecipazione di atleti di rilievo internazionale, della scuola TTD| TimeToDance di Torri di Q. (Vi) dei tecnici Santin Paolo & Chanaa’ Elisa

Ore 21.00 Area Oro Sud Tesinella. Palco spettacoli: serata danzante con l’orchestra MARILISA MANIERO, MARCO NEGRI, FRANCESCO MAZZUCCATO, ENRICO MARCHIANTE

Ore 21.00 Area Live Village: BOLLICINE Vasco tribute band

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE

Ore 16.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura del Luna Park

Apertura Agri Grisignano

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazzetta Gourmet” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Ore 16.00 Luna Park: “Festa del Bambino” fino alle 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto

Ore 16.00 Lo Borgo de lo Soco. Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 17.00 Presso le Scuole Medie di Grisignano in via Pavese CONVEGNO MOBILITA’ & SALUTE Una ciclabile tra Vicenza e Padova: un futuro migliore a piedi sui pedali

Ore 18.00 Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 19.00 Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 15.00 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe» Socializzazione

Ore 21.00 Area Oro Sud Tesinella

Palco spettacoli: GALA’ DELLA SOLIDARIETA’ AL SOCO Prima edizione del «Premio Fiera del Soco Solidale»

Ore 21.00 Area Live Village: I FIGLI DI UN CANE Ligabue tribute band

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE

Ore 16.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura del Luna Park

Apertura Agri Grisignano

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazzetta Gourmet” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Ore 16.00 Luna Park: “Festa del Bambino” fino alle 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto

Ore 16.00 Lo Borgo de lo Soco. Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 18.00 Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Ore 19.00 Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 20.00 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe». Il vostro amico si comporta scorretto? Venire presso lo stand e troverete la giusta spiegazione

Ore 21.00 Area Oro Sud Tesinella. Palco spettacoli:serata danzante con l’orchestra, i NEVADA

Ore 21.00 Area Live Village: U2 + VD Velvet dress, U2 tribut band

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

Ore 16.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura del Luna Park

Apertura Agri Grisignano

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazzetta Gourmet” con degustazione prodotti enogastronomici del territorio

Via Celotto: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Ore 16.00 Luna Park: “Festa del Bambino” fino alle 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto

Ore 16.00 Lo Borgo de lo Soco. Esibizione di tiro con l’arco e scherma medioevale, mercato storico, antichi mestieri, laboratori e racconti di rievocazione medioevale

Ore 18.00 Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 18.00. Apertura Area Live Village con espositori di prodotti tipici locali, street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage e aree relax

Ore 18.00 Apertura della 37ª Mostra Espositiva

Ore 19.00 Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 20.00 Via Celotto: Area «amici a 4 zampe» Consigli e saper di più chi è il cane!!

Ore 21.00 Area Live Village: ROTTI PER CASO 883 tribut band

Ore 22.00 Area Oro Sud Tesinella Palco spettacoli: “SHEKY” FESTIVAL MOLESTO

Ore 24.00 Grandioso spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Mess srl di Bastia di Rovolon (PD)

L'antica fiera del soco

La Fiera del Soco a Grisignano di Zocco è una delle fiere più antiche d’Italia, nata attorno al 1763 in quella che allora, per la sua posizione geografia, era una città crocevia commerciale per i mercanti saraceni, Grisignano appunto. Negli anni l’Antica Fiera del Soco si è evoluta adeguandosi ai tempi e alle esigenze degli stessi, senza tuttavia perdere quel suo fascino unico, quello della tradizione, e del rispetto della stessa, che vuole Grisignano e la sua Fiera diventare per sette giorni all’anno una piccola, grande capitale del mercato e del commercio, proprio come accadeva un tempo.

L’Antica Fiera del Soco a Grisignano di Zocco è una vetrina a cielo aperto da ammirare lungo un percorso di oltre 10.000 metri scandito da circa 500 bancarelle, protagoniste indiscusse della Fiera. E poi 2500 metri quadri di aree spettacoli (quattro), 3000 metri quadri dedicati agli stand gastronomici, Luna Park con oltre 70 attrazioni ed una mostra espositiva che conta 4500 metri quadri di superficie e oltre 150 espositori. L’Antica Fiera del Soco richiama ogni anno quasi 1 milione di visitatori. Un evento quindi da non perdere.