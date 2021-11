'Antenore, l'alba di un popolo': la storia dei Veneti raccontata dalla Trappola

Prezzo non disponibile

Al teatro ROI di Cavazzale domenica 14 novembre 2021 alle ore 16 la compagnia teatrale la Trappola presenta "Antenore, l'alba di un popolo".

Antenore è un testo teatrale inedito in cui si narrano le origini del popolo Veneto e in particolare le traversie dell'eroe Antenore e dei suoi compagni.

Dopo dieci anni di guerra, i Greci conquistano Troia e la mettono a ferro e fuoco. Il troiano Antenore fugge dalla città in fiamme e fa vela verso l’alto Adriatico, dove fonderà Padova dando così inizio alla stirpe dei Veneti.

A questo ordito, costruito sul materiale tramandatoci dalle principali fonti Greche e Latine, s'intreccia una trama d'invenzione, nella quale Antenore, spinto da una profezia, si cala nella ricerca di un traditore nascosto nel suo seguito.



Vedremo le sale del palazzo di Priamo in fiamme, navigheremo lungo le rotte dell’età del bronzo, sosteremo in empori frequentati da mercanti di pelli e unguenti per giungere infine nella leggendaria terra adriatica, dove si scioglierà l’enigma di Antenore e della profezia di morte che incombe su di lui.