The sounday radio show in tour: another appetizer with lorenzospeed

Il 17 settembre 2021; è questa la data scelta dal format AMORE Radio Show in tour / THE SOUNDAY, per celebrare la prima festa in una nuova location, mai visitata prima dal tour.



Il locale è il Ristorante Pizzeria Locanda Damaro di Vicenza.



L'Evento si chiamerà 'AperitiViAmoci' ed è programmato a partire dalle ore 18.30.



Il format AMORE Radio Show / THE SOUNDAY in tour



Il format AMORE Radio Show in tour / THE SOUNDAY, collegato come dice il nome stesso al programma radiofonico inerente, propone un mix musicale tra diversi generi musicali. E' stato ideato per far divertire le persone in modalità sana, allegra e costruttiva, sempre nel rispetto delle attuali normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza.



Il tutto prevede una veste grafica realizzata da un professionista del settore che, di volta in volta, realizza la locandina digitale ( nel gergo tecnico, l’e-flyer ) dell’Evento. Lo stesso viene quindi proposto nelle varie pagine social e specialmente su facebook ed instagram, ad oggi, nell'anno 2021, i 2 social network più utilizzati e frequentati.



Oltre a questo le feste sono ricordate anche all’interno delle varie puntate dello show radiofonico che va in onda ogni 2a, 4a e quando c’è anche 5a Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 ( per quanto riguarda THE SOUNDAY Radio Show ) ed anche il 5° Mercoledì del mese, dalle ore 21 in poi ( per quanto riguarda AMORE Radio Show ) in diretta mondiale dal seguente link >>> https://players.fluidstream.it/RadioGamma5/index.php



I programmi radiofonici stessi, appena citati, sono ascoltabili anche in diretta regionale, in Veneto, sui 94.00 FM.



A farne parte, di volta in volta, ospiti ed artisti a rotazione.



Inoltre, grazie alla collaborazione con International Blog ( www.internationalblog.eu ), le varie tappe del tour sono ricordate anche all’interno del blog stesso, con una visibilità di parecchie migliaia di visualizzazioni quotidiane.



LORENZOSPEED*



A far divertire gli ospiti dell'Evento, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico LORENZOSPEED*. Lo stesso può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali come ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani ( solo per citarne alcuni ). Inoltre, da quasi una ventina d'anni realizza programmi radiofonici ( oltre un migliaio le puntate già trasmesse ) con artisti di fama nazionale e non, con oltre 5.000 ore di dirette. All'interno delle varie puntate propone viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, influencers e molti altri ancora.



Per info e prenotazioni a riguardo dell'Evento specifico, si può contattare direttamente il locale al numero WhatsApp +39 345 259 0748, oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@ristorantedamaro.it o ancora telefonando al numero di telefonia fissa 0444.928030.



Il locale è visibile online anche alle seguenti pagine :



instagram >>> https://www.instagram.com/locanda_damaro_/



facebook >>> https://www.facebook.com/locanda.damaro



website >>> https://ristorantedamaro.it



Non ci resta che augurarVi uno splendido mese di Settembre ed aspettarVi all'apericena ;) :)

