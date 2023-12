Anonima Magnagati: tre serate di folkcabaret al San Marco

Prezzo non disponibile

L'anonima Magnagati festeggia i Cinquantanni dall'uscita del primo vinile di canzoni popolari Venete con tre serate di musica e Teatro, il Folkcabaret che ha divertito spettatori di generazioni diverse in tutto il veneto. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro San Marco di Vicenza venedì 8 alle 20,45, sabato 9 alle 20,45, domenica 10 dicembre 2023 alle 16,30.

I tre comici saranno accompagnati dalla intramontabile Band composta da Silvia Carta, Giuliano Pastore, Alcide Ronzani e Nicola Maranzan.

ANONIMA MAGNAGATI

Il gruppo Magnagati, composto da Pierandrea “Barbu” Barbujani, Ferruccio “Uccio” Cavallin e Roberto “Batu” Meneguzzo, è una formazione teatrale e musicale italiana che si distingue per il suo approccio unico al teatro e alla musica. L'Anonima Magnagati è nata nel 1973 a Vicenza.

Teatro Moderno con Radici Tradizionali: Il gruppo Magnagati è noto per il suo teatro moderno che si fonda sulla tradizione del teatro dialettale veneto e della commedia dell'arte. Questo approccio crea uno stile unico che mescola elementi contemporanei con tradizioni secolari.

Ironia Graffiante: Una caratteristica distintiva delle loro rappresentazioni è l'uso di un'ironia pungente. Questo elemento aggiunge un livello di critica sociale e umorismo intelligente ai loro spettacoli.

Musica Originale e Parodie: Il trio non solo crea pezzi musicali originali ma è anche noto per le sue parodie di canzoni famose, reinterpretate in lingua veneta. Questo aspetto musicale aggiunge una dimensione ulteriore al loro repertorio artistico.

Attualità e Tradizione: I Magnagati attingono spesso a temi di attualità per i loro spettacoli, pur mantenendo un forte legame con le tradizioni popolari. Questo equilibrio tra il moderno e il tradizionale rende i loro spettacoli rilevanti e intramontabili.

Riflessione sulla Lingua Veneta: Un aspetto centrale del loro lavoro è l'uso e la valorizzazione della lingua veneta. Attraverso la comicità e l'arte, esplorano e celebrano la ricchezza e le sfumature di questo dialetto, contribuendo alla sua conservazione e promozione.

Comicità e Riflessione Sociale: Pur essendo intrinsecamente comici, i loro spettacoli spesso inducono alla riflessione su temi sociali e culturali, mostrando come l'arte possa essere uno strumento di commento e critica sociale.

Membri del Gruppo

Pierandrea “Barbu” Barbujani: Uno dei membri fondatori, contribuisce con il suo talento musicale e teatrale.

Ferruccio “Uccio” Cavallin: Porta al gruppo le sue abilità sia nella performance che nella creazione musicale.

Roberto “Batu” Meneguzzo: Completa il trio con le sue competenze artistiche e performative.

Info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 allo 0444 922749