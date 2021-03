Salta il Mercato dell'Antiquariato di domenica

Il mercato dell'antiquariato, organizzato da "Non ho l'età" e in programma ogni seconda domenica del mese, non si terrà domenica 14 marzo.

L'amministrazione comunale, nonostante il dpcm del 2 marzo consenta anche nelle zona arancione lo svolgimento dei mercati regolamentati, ha deciso di annullare l'appuntamento di marzo, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e l'aumento dei contagi e per evitare situazioni di assembramento, come richiesto dal Governo e ribadito più volte anche dal presidente della Regione Veneto.

“La formula dello svolgimento dell'edizione del mercato dell'antiquariato di febbraio a Campo Marzo, in viale Roma e viale Dalmazia, ha garantito che non si verificassero assembramenti - spiega l'assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Nonostante quindi la buona riuscita della manifestazione, che si è svolta in completa sicurezza, e che è comunque consentita dall'ultimo dpcm, abbiamo deciso di annullare l'edizione di marzo a tutela della salute di tutti, in particolare in questa nuova fase in cui il virus si sta nuovamente diffondendo. In tal modo tuteliamo anche espositori e organizzatori da possibili polemiche strumentali".