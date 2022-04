Annullato 'Il lago dei cigni' a Lonigo perché l'autore è russo

Ieri sera al teatro comunale di Lonigo doveva andare in scena uno dei più importanti balletti russi, rappresentato finora in tutto il mondo: Il Lago dei Cigni, del compostore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ma una telefonata da Kiev ha fermato lo spettacolo mentre gli artisti stavano arrivando in città.

Il Teatro ha dovuto cancellare il balletto dopo che gli artisti sono stati contattati dalla National Opera of Ukraine e dal ministero della Cultura ucraino, che hanno intimato loro di fermarsi. Oltre a Lonigo annullate anche tutte le altre date in Italia. In breve ai ballerini ucraini è stato intimato di non rappresentare più l'autore russo.

Lo spettacolo, i cui incassi sarebbero stati dovuti a sostegno del popolo ucraino, è stato sostituito con Giselle, balletto di autore non russo, ma francese.

Il Lago dei cigni è un'opera composta nel 1878 da Tchaikovsky, una delle più belle musiche mai scritte per il balletto e narra la leggenda dell'uccello immacolato, un amore impossibile tra un principe terrestre e una prineipessa-uccello, così nasce il mito della ballerina-cigno.

Il Comune di Lonigo ha reso noto di aver accettato “a malincuore una simile decisione. Il Teatro scusandosi per il disagio arrecato si impegna, comunque, a rimborsare il biglietto."

L'evento era stato organizzato per giovedì 7 aprile alle 21 e presentato così: "il Teatro di Lonigo accoglierà sul suo palcoscenico le Étoiles dell’Opera Nazionale dell’Ucraina con “Il Lago dei Cigni”, balletto in quattro atti su musiche di ?ajkovskij. Si tratta di evento unico, voluto dal Comune di Lonigo con il suo Teatro Comunale, in segno di solidarietà e di vicinanza nei confronti delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno del popolo ucraino."