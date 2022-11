“Annie. Per il mondo in bicicletta” al Teatro Roi

Venerdì 25 Novembre 2022 alle ore 20:45 presso il teatro Roi, in piazza Trieste a Monticello Conte Otto, troverete “Annie. Per il mondo in bicicletta”, per la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne.

Lo spettacolo racconta la storia di Annie Cohen Kopchovsky, giovane donna che a fine ‘800 inforcò una bicicletta per partire da Boston e fare il giro del mondo in solitaria, nonostante la morale vigente. Abbiamo scelto di raccontare una storia vera poco conosciuta, ma soprattutto un gesto di auto determinazione, affermazione dei propri diritti come individuo e della propria libertà come donna, temi tutt’oggi attuali e alla ribalta della cronaca internazionale.

Venerdì 25 novembre, ore 20.45

Info e prenotazioni

Biglietto unico 10,00 euro

È previsto un angolo bimbi gratuito per permettere ai genitori di partecipare allo spettacolo.