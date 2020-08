Anguriara Dueville: i martedi live de La Sandía

Ogni martedi' dalle 21.30 un artista e un genere musicale diverso alla Sandía, più che un Anguriara! Ritorna la musica ai Pilastroni di Dueville, con qualche novità in più, in uno dei primi chioschi estivi del vicentino.

Programma

Martedi 11 Agosto

Zabriski

Cantautore italiano nato a Vicenza nel 1993. Tra il 2006 ed il 2014

ha suonato e composto in diverse band della scena berica. Dal 2015 ha intrapreso il percorso solista in collaborazione con LaCantina Records e proprio il 07 di marzo di quest'anno è uscito il suo nuovo disco "Zabriscoteque"



Martedi 18 Agosto

ʟᴀ ғᴏяᴛuɴᴀ + Alberto Dori

La Fortuna è il progetto solista di Andrea Cichellero, che racchiude canzoni scritte a tempo perso negli anni, storie e persone: tutto ciò che può essere visto e vissuto da una persona sempre di fretta, ma forse troppo attenta ai dettagli.

Dorme poco, e questo è il risultato.



Alberto Dori è un cantautore senza mezze misure. Canta in inglese, scrive all’inglese e suona all’inglese. Collabora dal 2015 con La Cantina Records per la quale è uscito nell’estate del 2018 ‘Painted With a Broad Brush’ il suo primo disco solista. Da fine 2019 è impegnato in studio, ancora con La Cantina Records, nella registrazione del prossimo disco. Nell'estate 2020 sono usciti due nuovi singoli: Mystery Eyes e When Death Goes On Holiday.



Martedi 25 Agosto

Luca Fiore

Proclamato “Miglior musicista di strada dell’anno” dal sindaco di Londra, Luca Fiore è un cantautore attivo nella capitale inglese dal 2012. Si è esibito su palchi come l’O2 Shepherd’s Bush Empire, Annabel’s (Frank Sinatra, Rolling Stones) e il Festival of Benicassim in Spagna, oltre ad apparire in RAI ed aprire concerti per artisti del calibro di Max Gazzè.



Martedì di agosto 2020 dalle ore 21:00 alle 23:30

La Sandía Dueville

via Trescalini 3, 36031 Dueville, Veneto