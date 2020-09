Anguriara Dueville: festa di fine stagione alla Sandia

LA SANDíA CLOSING WEEKEND!

Tre appuntamenti per festeggiare come si deve l'ultimo weekend della stagione de La Sandía Dueville con musica da non perdere.

Venerdi 11 Settembre ore 21

The_Mills

The_Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per "rielaborare i miei demoni come fossi su un'amaca in una stazione di servizio". Il primo disco "Cerise" è stato registrato lo scorso febbraio da Morris (chitarra, voce, batteria), Augusto Dalle Aste (basso, contrabbasso) e Giovanni Caruso (chitarra solista). La band ha iniziato una intensa attività live l'Aprile successivo con due nuovi membri alla batteria e chitarra solista.

Sabato 13 Settembre ore 21

Gli Stellari

Gli Stellari sono un gruppo formato da soli fiati (basso tuba, trombone, sassofono, tromba) e batteria. Sono radicati nella tradizione afro americana (jazz, funk,etc...) ma sono influenzati da un'infinita' di stili come il rock, l'improvvisazione di stampo europeo, il drum&bass, il dub, ritmi afro cubani, musica elettronica, e tanto altro...

Domenica 14 Settembre ore 18

Fusidifestaneverarsi Crew djset!

Concludiamo con un aperitivo luuunghissimo insieme ai Fusi di Festa! Un djset 360° che ci accompagnerà dall'aperitivo fino a tarda serata! Mai Stufi! Never Arsi!

Per info e prenotazioni (solo per cena): 3517298415

